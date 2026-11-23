Три противопожарни екипа от Бургас и Поморие потушиха огъня, избухнал по време на ремонтни дейности. Няма пострадали, нанесени са само материални щети.

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Пожар избухна на покрива на петзвездния хотелски комплекс Wave Resort, разположен между Ахелой и Поморие, в близост до главния път Бургас - Слънчев бряг. Пламъците са обхванали строителни материали, струпани на покривната конструкция заради извършван ремонт. Огънят вече е потушен, а при инцидента няма пострадали хора.

Сигналът е подаден около 11:05 часа днес, 23 ноември, съобщи директорът на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Бургас старши комисар Николай Николаев.

"На място изпратихме три екипа - един от Поморие и два от Бургас. Разбрахме, че горят струпани строителни материали, тъй като в момента се извършва ремонт на покривната конструкция. Пожарът е ликвидиран. Дори успяхме да приберем единия противопожарен автомобил", обясни старши комисар Николаев, предаде БНР.

По думите му работниците, които се намирали на покрива по време на инцидента, първоначално се опитали сами да овладеят пламъците с пожарогасители. Силният вятър обаче затруднил действията им и се наложила намесата на професионалните огнеборци.

На покрива на хотела са разположени и външни тела на климатични инсталации. Засега няма информация дали те са били засегнати от огъня, както и какъв е размерът на нанесените щети.

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След потушаването на пожара част от огнеборците са останали на място, за да извършат довършителни действия и разчистване. Един от противопожарните автомобили вече е бил освободен от операцията.

Старши комисар Николай Николаев увери, че няма опасност за околните сгради или за хората в района.

Петзвездният Wave Resort е разположен на брега на Черно море между Ахелой и Поморие. Комплексът разполага с хотелска и развлекателна инфраструктура и е сред големите ваканционни обекти в района.

Това е пореден пожар в хотелски обект по Южното Черноморие, възникнал в контекста на ремонтни дейности. В края на май тази година двама души загинаха след пожар в хотелски комплекс в Слънчев бряг. Тогава огънят възникна в сервизни помещения, свързани с климатичната инсталация, където по-рано са извършвани ремонтни работи.

Междувременно пожар в хотел наложи мащабна евакуация и в съседна Румъния. Снощи 150 души бяха евакуирани от хотел в планинския курорт Пояна Брашов, след като пламъци обхванаха площ от около 2000 кв. м. Инцидентът е станал само часове преди пожара в хотелския комплекс край Ахелой.

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