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Голям разлив на петролни продукти затвори временно магистрала "Струма" в посока Перник. Инцидентът е станал между тунел "Мало Бучино" и отклонението за Старо село.

Временно беше спряно движението на тежкотоварния трафик, а лекият се пренасочваше през с. Мало Бучино поради разлив на гориво или течност в района на 15-км, съобщиха от МВР на сайта си.

Мярката бе въведена с цел недопускане на пътнотранспортни произшествия. 

Екип на Европейския център за транспортни политики (ЕЦТП) е забелязал разлива по-рано днес и е подал сигнал на телефон 112. От организацията посочват, че полицията е реагирала незабавно, а техни представители също са съдействали за обезопасяването на участъка.

"Призоваваме всички шофьори, които пътуват по автомагистрала "Струма", да бъдат изключително внимателни, да намалят скоростта и да спазват указанията на полицейските служители", апелирах от ЕЦТП.

Малко по-късно от АПИ съобщиха, че движението по автомагистрала "Струма" в участъка Голямо Бучино - Студена в посока Благоевград е възстановено. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, призовават от пътната агенция.

 

БТА припомня, че от 4 ноември изцяло е спряно преминаването по път I-1 София – Перник в района на Владая за превантивен ремонт на пет километра.

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