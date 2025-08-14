Голям горски пожар застрашава три населени места край язовир "Кърджали", в района на село Дъждовница. Горят около 200 декара смесена гора.

Сезонът на пожарите

Огънят е възникнал вчера следобед и бързо се е разгорял заради силния вятър, предава bTV.

На терен са шест противопожарни автомобила и техника на горските служби и общината в Кърджали.

За ограничаване на пламъците се използват верижни машини, които прокарват просеки. По данни на екипите, низовият пожар на места преминава във върхов, което усложнява овладяването.

В застрашената зона живеят около 200 души - основно в селата Ридово и Снежинка, както и в малки махали и вили по брега на язовира.

Община Кърджали е в готовност да осигури временен подслон в случай на евакуация.

Противопожарните екипи ще останат на терен и през нощта, за да предотвратят разпространението на пламъците към населените места.

