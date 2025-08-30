Голям пожар между Казичене и кв. "Димитър Миленков" в столицата
Горят сухи треви и храсти
Голям пожар е пламнал до Околовръстното на София - зад ТЕЦ "София", между кв. "Димитър Малинов" и Казичене. Горят сухи треви и храсти. Сигнал е подаден около 20 ч., съобщават Нова телевизия и бТВ.
Сезонът на пожарите
Видимостта в района е намалена, а силните пориви на вятъра възпрепятстват гасенето. На място са изпратени 5 противопожарни екипа, казаха от ГДПБЗН.
Пламъците са на метри от жп линия в кв. "Димитър Миленков". Няма опасност за населението и съседни обекти, уверяват от пожарната. Няма данни за пострадали.