Голям пожар е пламнал до Околовръстното на София - зад ТЕЦ "София", между кв. "Димитър Малинов" и Казичене. Горят сухи треви и храсти. Сигнал е подаден около 20 ч., съобщават Нова телевизия и бТВ.

Сезонът на пожарите

Видимостта в района е намалена, а силните пориви на вятъра възпрепятстват гасенето. На място са изпратени 5 противопожарни екипа, казаха от ГДПБЗН.

Пламъците са на метри от жп линия в кв. "Димитър Миленков". Няма опасност за населението и съседни обекти, уверяват от пожарната. Няма данни за пострадали.

