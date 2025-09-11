Кметът на община Карнобат Георги Димитров обяви частично бедствено положение на територията на общината, поради възникнал пожар в землищата на селата Екзарх Антимово, Добриново, Смолник и Житосвят, предава БНР.

Сезонът на пожарите

Обстановката е усложнена от силния вятър. За момента няма опасност за населените места, каза Димитров.

"Фронтът е огромен. Аз съм на 20 метра от огъня. Гори на няколко ръкава. Значи, при мен тука е един, на 500 метра напред - втори, в далечината се вижда трето огнище, пресечена местност и може би около десетина километра е фронтът. Засега няма опасност за населените места. Това правят пожарникарите, полагат сили момчетата, но огромен е пожарът, много голям. Може би най-големият за това лято", коментира градоначалникът.

Малко по-късно Димитров съобщи пред БТА, че пожарът вече е овладян.

По думите му към този час обстановката е по-спокойна, като на място остават три активни огнища в труднодостъпни райони.

Пожар гори край Карнобат, областният управител на Бургас активира системата BG-Alert
"Няма опасност пламъците да се разпространят към населени места", каза още Димитров. На терен продължават действията по окончателното потушаване на пожара. В гасенето участват три екипа на противопожарната служба.

