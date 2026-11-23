Главният механик на танкера LISBON издъхна след медицинска евакуация във Варна (видео)
Мъжът е бил транспортиран до района на Морска гара със спасителния катер "СПАСИТЕЛ 1" на Изпълнителна агенция "Морска администрация"
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Главният механик на танкера LISBON е починал след медицинска евакуация във Варна, съобщи Maritime.
Морякът е бил транспортиран до района на Морска гара със спасителния катер "СПАСИТЕЛ 1" на Изпълнителна агенция "Морска администрация". По информация на специализираното издание линейката е пристигнала повече от 10 минути след изваждането му на брега, но, въпреки усилията на медицинските екипи, морякът не е бил спасен.
144-метровия кораб LISBON, построен през 2000 г., е плавателен съд за превоз на нефтопродукти и химически товари, регистриран под флага на Бахамските острови, съобщи Нова телевизия.
Танкерите от този тип са важна част от морския транспорт, тъй като превозват суровини и готови продукти, използвани в енергетиката, промишлеността и химическото производство.
Присъствието им във Варненския залив е свързано с търговското корабоплаване и пристанищната инфраструктура в региона. Когато на борда възникне медицински инцидент, реакцията на спасителните служби и координацията с бреговите медицински екипи са от решаващо значение за живота на екипажа.