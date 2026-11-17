Последната известна позиция на плавателния съд е на 14,5 морски мили от мястото, където вчера се преобърна товарният кораб BETUL 8

9900 Снимка: iStock by Getty Images

Чуйте статията:

Аварийният радиобуй на плаващия под либерийски флаг газовоз GAS HUSKY се е активирал тази сутрин в района на нос Калиакра, съобщи специализираният сайт "Maritime".

Причината за активирането на сигнала засега не е известна. По неофициална информация газовозът е плавал под баласт.

Последната известна позиция на плавателния съд е на 14,5 морски мили от мястото, където вчера се преобърна товарният кораб BETUL 8, а пред журналисти членове на екипажа заявиха, че корабът е бил ударен от два морски дрона.

Всичките 12 моряци от екипажа на BETUL 8 бяха спасени и транспортирани с хеликоптери до авиобаза "Чайка" във Варна. Хората са в добро общо състояние, като един от тях е с порезна рана на главата.

Очаква се към последната известна позиция на GAS HUSKY да бъде изпратен щурмовик от състава на българските Военновъздушни сили. Към момента съдбата на търговския кораб остава неизвестна, екипажът не е подавал сигнал за бедствие.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Газовозът е построен през 2012 година и е с дължина от 119 метра, а негов мениджър е гръцката компания Stealth Maritime Corp.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.