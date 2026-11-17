Над мястото на потъването на газовоза е установен спасителен плот с хора

17342 Снимка: Министерство на отбраната

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Плаващият под либерийски флаг газовоз GAS HUSKY, чийто авариен радиобуй се бе активирал тази сутрин в района на нос Калиакра, е потънал в Черно море на около 50 мили източно от град Бяла, съобщиха от Министерството на отбраната.

Военнослужещи и летателна техника от Военновъздушните сили участват в операция по издирване и спасяване на екипажа от кораба.

Последната известна позиция на плавателния съд бе на 14,5 морски мили от мястото, където вчера се преобърна товарният кораб BETUL 8, а пред журналисти членове на екипажа заявиха, че корабът е бил ударен от два морски дрона.

От военното ведомство допълниха, че изтребител Су-25 от състава на Военновъздушните сили е излетял в 10.25 часа от Балчик и е извършил разузнаване от въздуха в района. Над мястото е установен спасителен плот с хора. Активиран е хеликоптер "Кугар" за спасяване на бедстващите.

Малко след 11 ч. към мястото се е насочил и втори самолет Су-25.

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Военнослужещите действат след разпореждане на началника на отбраната и постъпило искане от Главна дирекция "Аварийно-спасителни дейности" към ИА "Морска администрация" за участие на авиация в издирвателните дейности.

Моторният GAS HUSKY e изчезнал от радарите малко след полунощ, а в 8.02 ч. тази сутрин се е активирал аварийният буй, който излъчва сигнал за потънал кораб, уточниха от МО.

Газовозът е плавал от Александрия до румънското пристанище Мидия. На борда му е имало 19-членен екипаж.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.