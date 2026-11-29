Скъсана контактна мрежа остави 200 пътници на гара Елисейна. Главният път Е-70 Русе - Разград остава затворен за всички видове автомобили

1927 Снимка: БТА

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Опасното време остави много хора и превозни средства по заснежените пътища днес рано сутринта.

Влак с двеста пътници престоява на гара Елисейна заради прекъсване на контактната мрежа, каза за БТА областният управител на Враца Росен Михайлов. Влакът е спрял заради повредата, като се създава организация за извозване на пътниците, съобщи Михайлов.

По думите му движението на влаковете в двете посоки е спряно в района на Елисейна.

Той каза, че 60 автомобила на Областното пътно управление са на терен и почистват пътищата. В областта е спряно движението на тежкотоварни автомобили.

Има населени места в общините Роман, Хайредин и Мездра, които са без електричество.

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НКЖИ: Преустановено е движението на влакове в няколко жп участъка заради лошите метеорологични условия

Заради обилния снеговалеж и лошите метеорологични условия е преустановено движението на влаковете в няколко железопътни участъка, съобщиха от НКЖИ.

От 3.10 ч. между гарите Елисейна и Мездра - по път № 1 и път № 2 по направление София - Варна.

От 5.30 ч. между гарите Оризово и Свобода - по направление Пловдив - Стара Загора.

Към момента е подадено напрежение в контактната мрежа по път № 1 в участъка Елисейна - Мездра.

Вечерният бърз влак от София за Варна не е дерайлирал и вече пътува към Мездра, уточняват от НКЖИ.

За пътниците е потърсено съдействие от автобусна фирма за осигуряване на алтернативен транспорт, но превозът е отказан поради неразчистените пътища и усложнената пътна обстановка.

По време на престоя си на гара Елисейна влакът е бил под напрежение, като отоплението във вагоните е функционирало. В момента се организира раздаване на топли напитки на засегнатите пътници.

Поради възникнал технически проблем в района на гара София пристигащите и заминаващите влакове се движат със закъснение.

Със закъснение се движат и влаковете по направлението Перник - София.

Всички аварийни екипи на НКЖИ са на терен и работят по овладяване на ситуацията и възстановяване на нормалното движение по железопътната мрежа.

Призовават се пътниците да следят актуалната информация за движението на влаковете.

Всички хора от закъсалите автобуси в област Разград са евакуирани и към момента няма бедстващи по пътищата

Няколко автобуса закъсаха заради усложнената зимна обстановка в Разградско. Всички хора от тях вече са евакуирани и към момента няма бедстващи по пътищата, съобщиха от областната администрация.

Автобусът на "Юнион Ивкони", който по-рано се беше обърнал странично на пътя Кубрат - Завет, е върнат на пътя и се движи след снегорин. Евакуирани са и работниците от останалите закъсали автобуси.

По-рано от областната администрация съобщиха за още три автобуса с работници - единият превозвал пътуващи от завода на "Шишеджам", от който бяха евакуирани осем души. Другите два бяха в районите на селата Савин и Горичево, община Кубрат.

През нощта екипи на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН) са евакуирали общо 15 души от закъсали превозни средства. В момента екип на пожарната отстранява паднало дърво в село Киченица.

Пътищата в областта са труднопроходими заради натрупалия сняг и силния вятър. Главният път Е-70 Русе - Разград остава затворен за всички видове автомобили. Затворен е и пътят Кубрат - Русе в участъка от село Беловец към Русе. Контролно-пропускателни пунктове на МВР ограничават движението в Цар Калоян и село Осенец, допълват от областната администрация.

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