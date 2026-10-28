Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Моряците от ударения контейнеровоз CONTSHIP JET, поразен от три дрона, пристигнаха благополучно на Морска гара - Варна. Екипажът се състои от 14 филипинци и четирима украинци, общо 18 души, поясни областният управител Марио Смърков.

Черно море под прицел

Никой от тях не е пострадал при атаката на около 17 морски мили от Шабла.

Още снимки ВИЖТЕ ТУК>>

Спасените хора бяха докарани на борда на спасителният кораб "Протео", а в издирвателно-спасителната операция участваха общо три съда от състава на ВМС. Заедно с "Протео" се включиха фрегатата "Решителни" и бързоходен катер, съобщи началникът на отбраната контраадмирал Кирил Михайлов, цитиран от БНР.

Областният управител Марио Смърков уточни, че има потвърждение, че корабособственикът, чрез агента си във Варна, е направил нужното, за да бъдат моряците настанени. По думите му след пристигането си във Варна те ще преминат и през медицински прегледи.

Смърков изрази задоволство от добрия изход на проведената операция за спасяването на екипажа, като подчерта специално участието на Военноморските сили и на "Гранична полиция".

Областният управител отказа да коментира дали има паднали от кораба контейнери и риск за околната среда, като подчерта че всякакви твърдения биха били спекулативни, докато институциите не извършат нужните проверки и получат точна информация.

Снимка: Булфото

По думите му към момента няма и актуална информация за състоянието на кораба, но няма данни той да е потънал, цитира го БТА.

Френски самолет видял три удара по кораба, над 20 контейнера с опасни вещества плават в морето
Виж още Френски самолет видял три удара по кораба, над 20 контейнера с опасни вещества плават в морето

Около 20 от общо 421 контейнера на кораба са паднали зад борда. Част от товара включва горива и други опасни товари. Според първоначалната информация контейнерите, които са останали на повърхността, вероятно не са разхерметизирани, поясни Кирил Михайлов.

Снимка: Булфото

От Военноморските сили посочиха, че ще продължат наблюдението на района и ще събират допълнителна информация за състоянието на кораба и товара му. Според командването инцидентът е показал необходимостта от допълнителни инвестиции във ВМС.

Снимка: БТА

Удариха нов кораб до българския бряг по време на срещата с Турция и Румъния за мир в Черно море
Виж още Удариха нов кораб до българския бряг по време на срещата с Турция и Румъния за мир в Черно море

Сигналът за инцидента бе получен в 12:01 ч. от Морския спасително-координационен център в Констанца, когато корабът, плавал под либерийски флаг от израелското пристанище Хайфа към Констанца в Румъния, бе ударен от три дрона, а гърмежите бяха чути от жителите на селата, близо до нос Калиакра. По данни на екипажа на борда са превозвани 421 контейнера.

Снимка: Булфото

В 12:13 ч. моряците напуснаха плавателния съд, след което незабавно бе започната спасителната операция. Към района бяха изпратени три плавателни съда на Военноморските сили и един кораб на Главна дирекция "Гранична полиция".

Снимка: БТА

В 12:53 ч. осем от моряците бяха качени на борда на катер на Военноморските сили, а останалите 10 са се намирали в спасителната лодка на контейнеровоза. След спасяването на екипажа той пое с кораб на ВМС към Варна.

Снимка: Булфото

Снимка: Булфото

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Може да загубим "Евровизия", ако ескалацията в Черно море продължи Лайф
Може да загубим "Евровизия", ако ескалацията в Черно море продължи
22602
Скандал след "Златната топка": Бащата на Ямал наплю жена в лицето Корнер
Скандал след "Златната топка": Бащата на Ямал наплю жена в лицето
15131
Доц. д-р Светослав Ценов: Най-скъпото лечение е закъснялото Бизнес
Доц. д-р Светослав Ценов: Най-скъпото лечение е закъснялото
12305
Ученици създават правила за по-осъзнато използване на технологиите в рамките на училищно предизвикателство IT
Ученици създават правила за по-осъзнато използване на технологиите в рамките на училищно предизвикат...
2435
Умира на 39 там, където среща последната си "забранена" любов Impressio
Умира на 39 там, където среща последната си "забранена" любов
4873
Парите свършиха! "Безкрайният круиз" акостира безславно в Камбоджа Trip
Парите свършиха! "Безкрайният круиз" акостира безславно в Камбоджа
6978
Домашно гуакамоле без чесън: Точните пропорции за перфектния вкус Вкусотии
Домашно гуакамоле без чесън: Точните пропорции за перфектния вкус
1698
Родените през тези 5 месеца се справят най-добре в кризисни ситуации Zodiac
Родените през тези 5 месеца се справят най-добре в кризисни ситуации
2124
Торнадо в Анталия повали фургони, кран и доведе до смъртта на четирима Времето
Торнадо в Анталия повали фургони, кран и доведе до смъртта на четирима
215