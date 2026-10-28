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Моряците от ударения контейнеровоз CONTSHIP JET, поразен от три дрона, пристигнаха благополучно на Морска гара - Варна. Екипажът се състои от 14 филипинци и четирима украинци, общо 18 души, поясни областният управител Марио Смърков.

Никой от тях не е пострадал при атаката на около 17 морски мили от Шабла.

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Спасените хора бяха докарани на борда на спасителният кораб "Протео", а в издирвателно-спасителната операция участваха общо три съда от състава на ВМС. Заедно с "Протео" се включиха фрегатата "Решителни" и бързоходен катер, съобщи началникът на отбраната контраадмирал Кирил Михайлов, цитиран от БНР.

Областният управител Марио Смърков уточни, че има потвърждение, че корабособственикът, чрез агента си във Варна, е направил нужното, за да бъдат моряците настанени. По думите му след пристигането си във Варна те ще преминат и през медицински прегледи.

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Смърков изрази задоволство от добрия изход на проведената операция за спасяването на екипажа, като подчерта специално участието на Военноморските сили и на "Гранична полиция".

Областният управител отказа да коментира дали има паднали от кораба контейнери и риск за околната среда, като подчерта че всякакви твърдения биха били спекулативни, докато институциите не извършат нужните проверки и получат точна информация.

Снимка: Булфото

По думите му към момента няма и актуална информация за състоянието на кораба, но няма данни той да е потънал, цитира го БТА.

Около 20 от общо 421 контейнера на кораба са паднали зад борда. Част от товара включва горива и други опасни товари. Според първоначалната информация контейнерите, които са останали на повърхността, вероятно не са разхерметизирани, поясни Кирил Михайлов.

Снимка: Булфото

От Военноморските сили посочиха, че ще продължат наблюдението на района и ще събират допълнителна информация за състоянието на кораба и товара му. Според командването инцидентът е показал необходимостта от допълнителни инвестиции във ВМС.

Снимка: БТА

Сигналът за инцидента бе получен в 12:01 ч. от Морския спасително-координационен център в Констанца, когато корабът, плавал под либерийски флаг от израелското пристанище Хайфа към Констанца в Румъния, бе ударен от три дрона, а гърмежите бяха чути от жителите на селата, близо до нос Калиакра. По данни на екипажа на борда са превозвани 421 контейнера.

Снимка: Булфото

В 12:13 ч. моряците напуснаха плавателния съд, след което незабавно бе започната спасителната операция. Към района бяха изпратени три плавателни съда на Военноморските сили и един кораб на Главна дирекция "Гранична полиция".

Снимка: БТА

В 12:53 ч. осем от моряците бяха качени на борда на катер на Военноморските сили, а останалите 10 са се намирали в спасителната лодка на контейнеровоза. След спасяването на екипажа той пое с кораб на ВМС към Варна.

Снимка: Булфото

Снимка: Булфото

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