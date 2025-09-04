Единият от водачите във вчерашната катастрофа с четирима загинали до симеоновградското село Константиново е неправоспособен, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково.

Войната по пътищата

При челен удар на два леки автомобила на прав участък на пътя Хасково - Симеоновград в 13:16 часа вчера четирима души загубиха живота си.

Шофьорът без книжка е бил на възраст 32 години от Симеоновград.

Загиналите са трима мъже и жена. Двама са с опасност за живота, а други двама - без опасност за живота, допълват от полицията.

Снощи тежко пострадало в инцидента 14-годишно момче бе транспортирано с медицински хеликоптер в "Пирогов".

Работата по разследването продължава под надзора на Окръжна прокуратура - Хасково, допълва БТА.

Четирима загинаха при челна катастрофа в Хасковско, трима тежко ранени са в болница (снимки)
Виж още Четирима загинаха при челна катастрофа в Хасковско, трима тежко ранени са в болница (снимки)

Седем души са загинали, а 30 са ранени при катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР.

В София са регистрирани две тежки и 19 леки пътнотранспортни произшествия, при които са пострадали четирима души.

От началото на месеца са станали 65 катастрофи, със седем загинали и 75 ранени.

От началото на годината са регистрирани 4565 пътнотранспортни произшествия, при които живота си са загубили 291 души, а пострадалите са 5747.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г., се отчитат 10 по-малко загинали участници в движението през 2025 г., съобщиха от МВР.

ИЗБРАНО
Знаете ли как се храни кучето Лайф
Знаете ли как се храни кучето
5976
Четирикратен олимпийски шампион продаде медалите и дома си, за да започне нов живот Корнер
Четирикратен олимпийски шампион продаде медалите и дома си, за да започне нов живот
12765
Семейният пчеларски бизнес в Горно Юруци покорява Германия Бизнес
Семейният пчеларски бизнес в Горно Юруци покорява Германия
3873
Google се срина за повече от час в почти целия свят IT
Google се срина за повече от час в почти целия свят
32826
Нови находки в средновековен манастирски комплекс на цар Иван Александър край Самоводене Impressio
Нови находки в средновековен манастирски комплекс на цар Иван Александър край Самоводене
5273
Сред българските архитектурни шедьоври в парк "Мини България" във Велико Търново (снимки) Trip
Сред българските архитектурни шедьоври в парк "Мини България" във Велико Търново (снимки)
1692
Куру фасулие: Чудният боб по турски Вкусотии
Куру фасулие: Чудният боб по турски
2098
Китайски хороскоп за септември 2025 г.: какво очаква всеки знак от източния календар? Zodiac
Китайски хороскоп за септември 2025 г.: какво очаква всеки знак от източния календар?
702
Лято 2025 - едно от най-горещите и сухи за последните 75 години Времето
Лято 2025 - едно от най-горещите и сухи за последните 75 години
465