Единият шофьор от катастрофата с четирима загинали бил без книжка
7 души са загубили живота си по пътищата само в сряда, сочи черната статистика
Единият от водачите във вчерашната катастрофа с четирима загинали до симеоновградското село Константиново е неправоспособен, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково.
Войната по пътищата
При челен удар на два леки автомобила на прав участък на пътя Хасково - Симеоновград в 13:16 часа вчера четирима души загубиха живота си.
Шофьорът без книжка е бил на възраст 32 години от Симеоновград.
Загиналите са трима мъже и жена. Двама са с опасност за живота, а други двама - без опасност за живота, допълват от полицията.
Снощи тежко пострадало в инцидента 14-годишно момче бе транспортирано с медицински хеликоптер в "Пирогов".
Работата по разследването продължава под надзора на Окръжна прокуратура - Хасково, допълва БТА.
Седем души са загинали, а 30 са ранени при катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР.
В София са регистрирани две тежки и 19 леки пътнотранспортни произшествия, при които са пострадали четирима души.
От началото на месеца са станали 65 катастрофи, със седем загинали и 75 ранени.
От началото на годината са регистрирани 4565 пътнотранспортни произшествия, при които живота си са загубили 291 души, а пострадалите са 5747.
При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г., се отчитат 10 по-малко загинали участници в движението през 2025 г., съобщиха от МВР.