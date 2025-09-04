7 души са загубили живота си по пътищата само в сряда, сочи черната статистика

4368 Снимки: Тихомир Петков/xnews.bg чрез Булфото

Единият от водачите във вчерашната катастрофа с четирима загинали до симеоновградското село Константиново е неправоспособен, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково.

При челен удар на два леки автомобила на прав участък на пътя Хасково - Симеоновград в 13:16 часа вчера четирима души загубиха живота си.

Шофьорът без книжка е бил на възраст 32 години от Симеоновград.

Загиналите са трима мъже и жена. Двама са с опасност за живота, а други двама - без опасност за живота, допълват от полицията.

Снощи тежко пострадало в инцидента 14-годишно момче бе транспортирано с медицински хеликоптер в "Пирогов".

Работата по разследването продължава под надзора на Окръжна прокуратура - Хасково, допълва БТА.

Седем души са загинали, а 30 са ранени при катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР.

В София са регистрирани две тежки и 19 леки пътнотранспортни произшествия, при които са пострадали четирима души.

От началото на месеца са станали 65 катастрофи, със седем загинали и 75 ранени.

От началото на годината са регистрирани 4565 пътнотранспортни произшествия, при които живота си са загубили 291 души, а пострадалите са 5747.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г., се отчитат 10 по-малко загинали участници в движението през 2025 г., съобщиха от МВР.

