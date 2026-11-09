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63-годишна жена от Карнобат е загинала в катастрофа на 341-ия километър на магистрала "Тракия" в посока Бургас край Камено в 15:57 ч., съобщиха от областната дирекция на МВР.

Заради катастрофата автомагистрала "Тракия" се затваря за движение в района на катастрофата край Камено, а обходният маршрут ще преминава през Карнобат - Айтос - Бургас, допълниха още от бургаската полиция.

По първоначални данни джип със софийска регистрация, управляван от 66-годишен мъж от София, е застигнал и блъснал движеща се пред него малка кола с бургаска регистрация, зад волана на която е била жената.

Вследствие на удара двата автомобила са спрели съответно в аварийната и ускорителната лента. Водачката е загинала на място.

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По случая е образувано досъдебно производство.

Движението е временно ограничено, съобщиха от АПИ.

Трафикът се осъществява по обходен маршрут: път III-795 (Драганци - Карнобат), III-7957 (Карнобат) и I-6 (E-773) (Карнобат - Соколово - Чукарка - Черноград - Пирне - Айтос - Българово - Съдиево - Бургас).

Движението е двупосочно и се регулира от екипи на Пътна полиция.

Eдин човек е загинал, а 29 са ранени при 17 пътнотранспортни произшествия в страната през предходното денонощие, съобщиха от МВР. В София са станали две тежки и 17 леки пътни инцидента, двама души са ранени.

От началото на месеца катастрофите са 135, като при тях осем души са загинали и 173-ма са ранени. От началото на годината тежките произшествия са 5910, общият брой на загиналите е 422, а на ранените - 7325-ма.

При сравнение с реалните данни за загиналите 384 през същия период на 2025 г. се отчитат 38 повече загинали участници в движението по пътищата през 2026 година.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.