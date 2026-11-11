Шофьорът на автомобила е с охлузни и прорезни рани

21358 Снимка: Facebook/Магистрала Тракия/Иванина Стиви Борисови

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Джип се удари в камион на АМ "Тракия" малко преди Гелеменово в посока Бургас, съобщават от Областната дирекция на МВР в Пазарджик.

Инцидентът е станал на 81-вия километър в платното за Бургас, обясни говорителят на полицията в Пазарджик Мирослав Стоянов, цитиран от БТА.

Няма загинали, а движението в района на катастрофата се осъществява в едната лента.

Стоянов уточни, че в участъка се извършват ремонтни работи и с необходимата сигнализация е указана по-ниска максимална скорост.

По думите му вероятната причина за инцидента е, че товарният автомобил е намалил скоростта си на движение, а шофьорът на джипа се е врязал в задната част на камиона.

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Шофьорът на джипа е с охлузни и прорезни рани.

Пътният инцидент на магистрала се случва денонощие след двете верижни катастрофи, при които загинаха 11 души, а 51 са с различни наранявания.

Двете верижни катастрофи са възникнали в противоположните посоки на магистралата - към София и към Бургас.

В сблъсъците са участвали общо 86 превозни средства, сред които леки автомобили, тежкотоварни камиони и автобус.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.