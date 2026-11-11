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Джип се удари в камион на АМ "Тракия" малко преди Гелеменово в посока Бургас, съобщават от Областната дирекция на МВР в Пазарджик.
Инцидентът е станал на 81-вия километър в платното за Бургас, обясни говорителят на полицията в Пазарджик Мирослав Стоянов, цитиран от БТА.
Няма загинали, а движението в района на катастрофата се осъществява в едната лента.
Стоянов уточни, че в участъка се извършват ремонтни работи и с необходимата сигнализация е указана по-ниска максимална скорост.
По думите му вероятната причина за инцидента е, че товарният автомобил е намалил скоростта си на движение, а шофьорът на джипа се е врязал в задната част на камиона.
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Шофьорът на джипа е с охлузни и прорезни рани.
Пътният инцидент на магистрала се случва денонощие след двете верижни катастрофи, при които загинаха 11 души, а 51 са с различни наранявания.
Двете верижни катастрофи са възникнали в противоположните посоки на магистралата - към София и към Бургас.
В сблъсъците са участвали общо 86 превозни средства, сред които леки автомобили, тежкотоварни камиони и автобус.
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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.