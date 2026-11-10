Продължава изтеглянето на леки автомобили и камиони от двете тежки верижни катастрофи, предаде кореспондентът на БТА в региона.
Изтеглянето на автомобилите от платното в посока София вече е приключило, като в момента се извършва обработка на пътната настилка заради разлетите масла и горивни материали.Очаква се скоро то да бъде пуснато за движение.
В платното в посока Бургас продължава изтеглянето на превозните средства с помощта на специализирани влекачи на пътна помощ.
Двата тежки пътни инцидента станаха около 7:00 часа тази сутрин. Във верижния сблъсък в двете платна - в посока Бургас и в посока София, участваха 86 превозни средства.
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Катастрофите отнеха живота на 11 души , а 51 са ранени и приети в болници в Ямбол, Сливен и Бургас.