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Движението по автомагистрала "Тракия" между пътните възли "Зимница" и "Кабиле" край Ямбол остава затворено и към полунощ.

Войната по пътищата

Продължава изтеглянето на леки автомобили и камиони от двете тежки верижни катастрофи, предаде кореспондентът на БТА в региона.

Изтеглянето на автомобилите от платното в посока София вече е приключило, като в момента се извършва обработка на пътната настилка заради разлетите масла и горивни материали. Очаква се скоро то да бъде пуснато за движение.

В платното в посока Бургас продължава изтеглянето на превозните средства с помощта на специализирани влекачи на пътна помощ.

Двата тежки пътни инцидента станаха около 7:00 часа тази сутрин. Във верижния сблъсък в двете платна - в посока Бургас и в посока София, участваха 86 превозни средства.

Катастрофите отнеха живота на 11 души , а 51 са ранени и приети в болници в Ямбол, Сливен и Бургас.

11 загинали, 51 ранени, 86 превозни средства: Това е най-голямата верижна катастрофа у нас
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Министерският съвет обяви утрешния 11 ноември за ден на национален траур в памет на загиналите при катастрофите на автомагистрала "Тракия".

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