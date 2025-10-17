Две 16-годишни момчета са пострадали при катастрофа между електрическа тротинетка и автомобил "Фолксваген" в Русе, съобщиха от Областната дирекция на МВР в крайдунавския град.

Войната по пътищата

Сигнал за инцидента е подаден малко след 17 часа.

Произшествието между двете превозни средства е станало на кръстовище на бул. "Липник". Веднага на място са изпратени екипи на полицията и на Спешна помощ.

По първоначална информация двете пострадали момчета са се возили на тротинетката, когато са се забили в колата. Ударът е бил в предната лява част на автомобила, като предното му стъкло е потрошено.

Тийнейджърите са откарани с травми в Университетската болница "Канев", съобщиха от Спешна помощ, цитирани от БТА.

Причините за произшествието се изясняват. 

ИЗБРАНО
Милена Славова: Тези 40 години не са били напразни Лайф
Милена Славова: Тези 40 години не са били напразни
7369
Карлос Насар: Все повече се замислям да напусна България, може да ми спрат правата Корнер
Карлос Насар: Все повече се замислям да напусна България, може да ми спрат правата
15320
Имотният пазар след еуфорията: Купувачи и продавачи в режим на изчакване Бизнес
Имотният пазар след еуфорията: Купувачи и продавачи в режим на изчакване
8295
Западни шефове шокирани след посещение в Китай IT
Западни шефове шокирани след посещение в Китай
5719
Спечели билети за мащабния концерт на "Фондацията" заедно със "Сигнал", Б.Т.Р. и "Тангра" Impressio
Спечели билети за мащабния концерт на "Фондацията" заедно със "Сигнал", Б.Т.Р. и "Тангра"
639
Градове под натиск: Миграция, интеграция и социални услуги URBN
Градове под натиск: Миграция, интеграция и социални услуги
2026
Пилот разкрива какво наистина се случва, ако не включите самолетния режим Trip
Пилот разкрива какво наистина се случва, ако не включите самолетния режим
2866
Домашни ванилови курабийки със стафиди и орехи Вкусотии
Домашни ванилови курабийки със стафиди и орехи
1007
Как се държат различните зодиакални знаци на работа? Zodiac
Как се държат различните зодиакални знаци на работа?
2284
Есента продължава с утринни мъгли, слаби превалявания, мраз и слани Времето
Есента продължава с утринни мъгли, слаби превалявания, мраз и слани
735