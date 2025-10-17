Две 16-годишни момчета са пострадали при катастрофа между електрическа тротинетка и автомобил "Фолксваген" в Русе, съобщиха от Областната дирекция на МВР в крайдунавския град.
Сигнал за инцидента е подаден малко след 17 часа.
Произшествието между двете превозни средства е станало на кръстовище на бул. "Липник". Веднага на място са изпратени екипи на полицията и на Спешна помощ.
По първоначална информация двете пострадали момчета са се возили на тротинетката, когато са се забили в колата. Ударът е бил в предната лява част на автомобила, като предното му стъкло е потрошено.
Тийнейджърите са откарани с травми в Университетската болница "Канев", съобщиха от Спешна помощ, цитирани от БТА.
Причините за произшествието се изясняват.
