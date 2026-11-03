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Два автомобила избухнаха в пламъци тази сутрин на паркинг пред жилищна кооперация в столичния квартал "Дружба 1". Инцидентът е станал около 9:00 часа, като по време на пожара са се чули и няколко силни гърмежа. На мястото са пристигнали пожарен автомобил и три полицейски коли.

Снимки: dir.bg

Към момента няма информация за пострадали, нито за причините за възникването на пожара.

Снимки: dir.bg

Не е изключен палеж, нито пък неизправност в единия автомобил. 

Снимка: dir.bg

Вероятно е огънят да е тръгнал от единия автомобил и впоследствие е обхванал другия.

Очаква се да бъдат изяснени обстоятелствата около инцидента.

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