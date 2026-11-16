Две катастрофи затрудняват движението по АМ "Струма" в посока София (видео)
Временно е затворена активната лента при 31-вия километър на магистралата край Перник. Няма пострадали, а полицията регулира трафика
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Две пътнотранспортни произшествия затрудняват движението по автомагистрала "Струма" в посока София, в района на Перник. Заради инцидентите временно е ограничено преминаването през активната лента при 31-вия километър на магистралата, съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).
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По информация на Министерството на вътрешните работи става въпрос за две леки катастрофи, настъпили в близост до Перник. При произшествията няма пострадали хора, уточниха от пресцентъра на МВР пред БТА.
На място е създадена организация за регулиране на движението, като трафикът се контролира от служители на "Пътна полиция". Целта е да се осигури безопасното преминаване на автомобилите през участъка, докато бъдат отстранени последствията от инцидентите.
Организирано е временно спиране на тежкотоварните автомобили, за да се улесни движението и да се предотврати допълнително натоварване на засегнатия участък.
От АПИ е осигурена и светлинна сигнализация, която да предупреждава водачите за въведените ограничения и необходимостта от повишено внимание при приближаване към мястото на катастрофите.
Очевидци сигнализират в социалните мрежи, че са станали две верижни катастрофи на разстояние от 2 км в платното за София.
От пътните власти призовават шофьорите да се движат с повишено внимание, да спазват необходимата дистанция и да следват указанията на служителите на "Пътна полиция", както и поставената сигнализация.