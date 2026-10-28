Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Два товарни камиона и международен пътнически автобус са се запалили след тежка верижна катастрофа на главния път Русе-София тази нощ. Инцидентът е станал около 02:30 часа в участъка между селата Страхилово и Масларево в област Велико Търново.

Войната по пътищата

Загинали са двамата водачи на тежкотоварните превозни средства, а 38-те пътници в автобуса са били изведени в безопасност преди разрастването на пламъците.

По първоначални данни на полицията първоначално челно са се сблъскали двата камиона. Секунди след удара те са избухнали в пламъци. В тях се е ударил преминаващият международен автобус, изпълняващ редовен курс от Букурещ за Солун. Огънят е обхванал и пътническото возило, но бързата реакция на водачите е предотвратила жертви сред пътуващите.

Част от пътниците в автобуса са получили леки наранявания и са били прегледани от медицински екипи на място. На местопроизшествието са били изпратени специализирани екипи на пожарната служба, Спешна помощ и Областната дирекция на МВР във Велико Търново. Огнеборците са потушили горящите превозни средства, от които са останали само металните конструкции.

Заради инцидента и разлятото гориво движението по главното трасе остава изцяло преустановено. Пътната полиция е организирала обходни маршрути през съседните населени места за леките и тежкотоварните автомобили. В района дежурна оперативна група извършва огледи за изясняване на техническите причини за катастрофата.

Снимка: ОД МВР-Велико Търново

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Бивша "Мис Швейцария" обвини Тръмп в изнасилване през 1993 г. Лайф
Бивша "Мис Швейцария" обвини Тръмп в изнасилване през 1993 г.
8499
"Не съжалявам за нищо". Тенисът се сбогува с още една легенда Корнер
"Не съжалявам за нищо". Тенисът се сбогува с още една легенда
8523
Главболгарстрой на Софийския икономически форум: разговор за стратегическите приоритети на енергетиката Бизнес
Главболгарстрой на Софийския икономически форум: разговор за стратегическите приоритети на енергетик...
3960
Суперкомпютър пресъздаде първите 2 милиарда години от историята на Вселената IT
Суперкомпютър пресъздаде първите 2 милиарда години от историята на Вселената
2481
Син на обущар става папски архитект, президент на академия и пазител на кралската съкровищница Impressio
Син на обущар става папски архитект, президент на академия и пазител на кралската съкровищница
3479
Нов облик, същата грижа: GALEN.BG представя обновената си визия URBN
Нов облик, същата грижа: GALEN.BG представя обновената си визия
137
Разкрита ли е мистерията? Едно от най-свещените места в християнския свят пази тайната на Христос Trip
Разкрита ли е мистерията? Едно от най-свещените места в християнския свят пази тайната на Христос
2293
Закуската, която ще ви спаси цяла седмица Вкусотии
Закуската, която ще ви спаси цяла седмица
2051
Тези 3 зодии поемат чуждата болка и страдат мълчаливо Zodiac
Тези 3 зодии поемат чуждата болка и страдат мълчаливо
1728
Есента завзема позиции: Дъждовно и облачно в следващите дни Времето
Есента завзема позиции: Дъждовно и облачно в следващите дни
206