Жертвите са шофьорите на двете превозни средства

10088 Снимка: БТА

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Двамата души загинаха при удар между автобус и товарен автомобил с полуремарке на пътя Пазарджик - Пловдив, съобщават от Областната дирекция на МВР в Пазарджик.

Инцидентът е станал около 21:40 ч. на 19 октомври малко след разклона за село Говедаре.

При катастрофата са загинали на място шофьорите на двете превозни средства.

Автобусът е пътувал без пътници, в него е бил единствено шофьорът, добавя БТА.

На мястото на произшествието са изпратени екипи на "Пътна полиция", Районното управление в Пазарджик, пожарните служби в Пазарджик, Стамболийски и Пловдив, както и екипи на Спешна помощ.

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Дежурна група на Районното управление в Пазарджик е извършила оглед на местопроизшествието.

Пътят беше в участъка между Стамболийски и Мало Конаре, движението се пренасочва по обходни маршрути.

Малко по-късно беше съобщено, че загиналите са мъж на 69-годишна възраст от пазарджишкото село Сарая и 38-годишен турски гражданин.

Шейсет и девет годишният мъж е управлявал автобуса, който е пътувал по линията Пазарджик - Пловдив и е превозвал работници за частна фирма в Пловдив. В момента на катастрофата в автобуса не е имало пътници. Загиналият водач на товарния автомобил е 38-годишен турски гражданин със статут на законно пребиваващ в България.

Снимка: ОДМВР Пазарджик

Камионът е превозвал метални профили, а шофьорът е работил за българска транспортна фирма със седалище в Пазарджишка област.

Причините за тежкия пътен инцидент се изясняват.

Извършен е оглед на местопроизшествието от дежурна група на Районното управление в Пазарджик в присъствието на съдебен лекар.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Пазарджик.

Снимка: БТА

Трима души са загинали, а 29 са ранени при 27 пътнотранспортни произшествия през изминалото денонощие в страната, съобщиха междувременно от Министерството на вътрешните работи на сайта си.

В София са регистрирани два тежки и 35 леки пътни инцидента, при които няма ранени и загинали.

От началото на месеца тежките катастрофи са 414, при които има 34 загинали и 513 ранени. От началото на годината са регистрирани 5576 пътни инцидента, при които загиналите са 400, а ранените 6914 души.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2025 г. тази година са отчетени 51 повече загинали участници в движението.

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