Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Двамата души загинаха при удар между автобус и товарен автомобил с полуремарке на пътя Пазарджик - Пловдив, съобщават от Областната дирекция на МВР в Пазарджик.

Войната по пътищата

Инцидентът е станал около 21:40 ч. на 19 октомври малко след разклона за село Говедаре.

При катастрофата са загинали на място шофьорите на двете превозни средства.

Автобусът е пътувал без пътници, в него е бил единствено шофьорът, добавя БТА.

На мястото на произшествието са изпратени екипи на "Пътна полиция", Районното управление в Пазарджик, пожарните служби в Пазарджик, Стамболийски и Пловдив, както и екипи на Спешна помощ.

Дежурна група на Районното управление в Пазарджик е извършила оглед на местопроизшествието.

Пътят беше в участъка между Стамболийски и Мало Конаре, движението се пренасочва по обходни маршрути.

Малко по-късно беше съобщено, че загиналите са мъж на 69-годишна възраст от пазарджишкото село Сарая и 38-годишен турски гражданин.

Шейсет и девет годишният мъж е управлявал автобуса, който е пътувал по линията Пазарджик - Пловдив и е превозвал работници за частна фирма в Пловдив. В момента на катастрофата в автобуса не е имало пътници. Загиналият водач на товарния автомобил е 38-годишен турски гражданин със статут на законно пребиваващ в България.

Снимка: ОДМВР Пазарджик

Камионът е превозвал метални профили, а шофьорът е работил за българска транспортна фирма със седалище в Пазарджишка област.

Шестима души са в болница след катастрофата с автобус край Павел баня
Виж още Шестима души са в болница след катастрофата с автобус край Павел баня

Причините за тежкия пътен инцидент се изясняват.

Извършен е оглед на местопроизшествието от дежурна група на Районното управление в Пазарджик в присъствието на съдебен лекар.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Пазарджик.

Снимка: БТА

Трима души са загинали, а 29 са ранени при 27 пътнотранспортни произшествия през изминалото денонощие в страната, съобщиха междувременно от Министерството на вътрешните работи на сайта си.

В София са регистрирани два тежки и 35 леки пътни инцидента, при които няма ранени и загинали.

Шофьор загина при троен сблъсък между леки коли на пътя Карнобат - Айтос (снимки)
Виж още Шофьор загина при троен сблъсък между леки коли на пътя Карнобат - Айтос (снимки)

От началото на месеца тежките катастрофи са 414, при които има 34 загинали и 513 ранени. От началото на годината са регистрирани 5576 пътни инцидента, при които загиналите са 400, а ранените 6914 души.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2025 г. тази година са отчетени 51 повече загинали участници в движението.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод Лайф
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод
4423
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА Корнер
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА
10123
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка Бизнес
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка
12150
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1501
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2369
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5491
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2300
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3837
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1504
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
432