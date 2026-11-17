Той е бил откаран в болница, където са му извършени прегледи, след което е изписан, съобщиха от МВнР

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Десетки пътници пострадаха при сблъсък на два пътнически влака близо до централната железопътна гара в Прага тази сутрин, съобщиха чешките служби за спешна помощ, цитирани от ДПА.

Български гражданин, дългосрочно пребиваващ в Чехия, е сред пострадалите при железопътния инцидент в Прага, съобщиха за БТА от Министерството на външните работи (МВнР). Той е бил откаран в болница, където са му извършени прегледи, след което е изписан.

Посолството на България в Прага поддържа контакт с мъжа гражданин, който към момента е в добро здравословно състояние, без установени травми и наранявания, добавиха от МВнР.

Инцидентът е станал на мост над оживена улица в близост до гарата, съобщиха от пожарната служба. На място са изпратени полицейски екипи, пожарникари и екипи на спешна медицинска помощ.

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Движението по ключовата железопътна линия през чешката столица бе спряно. Влаковете, пътуващи на дълги разстояния, бяха пренасочени към други гари, откъдето пътниците могат да продължат пътуването си с метрото.

Според първоначалната информация влаковете са се сблъскали с ниска скорост около 07:00 ч. сутринта местно време.

Засега не е ясно защо двата влака са се намирали на един и същи коловоз.

Министърът на транспорта на Чехия Иван Беднарик определи сблъсъка като много сериозен инцидент и заяви, че причините и обстоятелствата около него се разследват.

Очаква се разчистването на мястото на катастрофата да отнеме няколко часа.

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