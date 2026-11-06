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От Военноморските сили унищожиха безпилотния летателен апарат, намерен днес край Шабла, съобщиха от Министерството на отбраната.

Черно море под прицел

"По корпуса му няма надписи, класифициран е като руски "Гербер - 2", добавиха от МО, след като първоначално кметът на общината Мариян Жечев, съобщи, че върху него има надпис "Шахед", както се наричат иранските безпилотни апарати, сред които има и ударни дронове, предназначени за поразяване на цели чрез самовзривяване.

От министерството представиха следната хронология на случая:

В 10.00 ч е подаден сигнал от оперативния дежурен на МВР за наличие на дрон в района на плажа северно от фара на нос Шабла.

След полученото искане, положителна резолюция от началника на отбраната и заповед на заместник-командира на ВМС, е активирано формированието за овладяване и преодоляване на последствия от бедствия от Военноморска база Варна.

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Извършен е преход до района и обследване на обекта. Специализираният екип установява, че въздушният дрон вероятно е паднал в морето и впоследствие е изхвърлен на брега.

Снимка: МО

Дронът е унищожен на място, при стриктно спазване на всички мерки за безопасност.

Установено е, че не е носил взрив.

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