Дронът край Шабла не е бил ирански "Шахед" камикадзе, а руски "Гербер - 2" без взрив
Специализиран екип на ВМС е установил, че въздушният безпилотен апарат вероятно е паднал в морето и впоследствие е изхвърлен на брега, унищожен е на място, съобщиха от МО
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От Военноморските сили унищожиха безпилотния летателен апарат, намерен днес край Шабла, съобщиха от Министерството на отбраната.
Черно море под прицел
"По корпуса му няма надписи, класифициран е като руски "Гербер - 2", добавиха от МО, след като първоначално кметът на общината Мариян Жечев, съобщи, че върху него има надпис "Шахед", както се наричат иранските безпилотни апарати, сред които има и ударни дронове, предназначени за поразяване на цели чрез самовзривяване.
От министерството представиха следната хронология на случая:
В 10.00 ч е подаден сигнал от оперативния дежурен на МВР за наличие на дрон в района на плажа северно от фара на нос Шабла.
След полученото искане, положителна резолюция от началника на отбраната и заповед на заместник-командира на ВМС, е активирано формированието за овладяване и преодоляване на последствия от бедствия от Военноморска база Варна.
Извършен е преход до района и обследване на обекта. Специализираният екип установява, че въздушният дрон вероятно е паднал в морето и впоследствие е изхвърлен на брега.
Дронът е унищожен на място, при стриктно спазване на всички мерки за безопасност.
Установено е, че не е носил взрив.