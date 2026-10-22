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Председателката на Народното събрание Михаела Доцова е потърсила Соня Колтуклиева във Военномедицинска академия, където е била приета след блъскането от гарда на НСО. Оказало се обаче, че репортерката вече е прегледана и си е тръгнала. Това каза пред медиите в специално изявление парламентарната председателка тази вечер. 

Кабинетът "Радев"

"Опитах да отида във ВМА, където тя беше в Спешно отделение, но докато отида, тя вече не беше там. Разбрах, че е тук и това е причината да дойда", каза Доцова пред Военна прокуратура, където се оказа, че вече се намира пострадалата Колтуклиева.

Тя осъди действията на служителя на НСО спрямо журналистката и обясни, че е дошла лично да й каже колко дълбоко съжалява за случилото се - като човек и като жена. Тя добави, че още по-възмутителното е, че посегателството е било върху жена. 

"Като човек и като жена исках да поднеса своето дълбоко съжаление към Соня Колтуклиева. Изключително много уважавам професията на журналиста и ценя работата на всеки един журналист", заяви Михаела Доцова. 

"Тук съм, за да изразя своето дълбоко съжаление, защото това е абсолютно недопустимо. И ще изисквам от началника на НСО най-строги мерки", добави тя.

Доцова разказа още, че след като вратата на колата е била затворена, а Колтуклиева я е отворила, тя се стресирала. После автомобилът потеглил веднага и тя не е разбрала, че журналистката е паднала на земята. 

Снимка: Булфото

"Истината е, че когато влязох в колата, тя отвори вратата и това наистина ме стресира. После вратата се затвори. Това много ме натъжи.", заяви Доцова.

Това, че не е спряла автомобила, обясни с правилата на НСО.

"Председателят на НС се охранява от НСО, те действат по определени протоколи. Не мога да им казвам какво да правят и как да правят. Не мога да нареждам на НСО. Колегите излязоха и затвориха вратата, след което колата тръгна", коментира Доцова. 

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Тя беше разкритикувана по-рано тази вечер, че не е слязла от автомобила, за да помогне на блъснатата на тротоара журналистка или поне да провери в какво състояние е, а вместо това колата е потеглила веднага. Доцова обясни, че едва по-късно от медиите е узнала какво е станало. 

Снимка: Булфото

От ВМА пък излязоха с официално съобщение, от което става ясно, че не се налага болнично лечение на пострадалата репортерка, която е била прегледана и изпратена за домашно лечение.

"Във връзка с постъпили множество запитвания от представители на средствата за масова информация Ви уведомяваме, че в Спешното отделение на Военномедицинска академия е постъпил пациент, представител на журналистическата гилдия, на когото са извършени необходимите медицински прегледи, консултации и манипулации с цел установяване на здравословното му състояние. След приключването им, пациентът е освободен за домашно лечение", обявиха от военната болница.

Снимка: Булфото

Оттам не потвърждават появилата се информация за комоцио и контузено рамо, като се позовават, че това е неприкосновена информация, която не е за публично достояние.

"Обръщаме внимание, че информацията относно здравословното състояние на пациента представлява специална категория лични данни и е обект на медицинска тайна, поради което не може да бъде предоставяна или разпространявана без наличието на изрично съгласие от негова страна", заявяват от ВМА.

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