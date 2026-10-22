Председателката на НС заяви, че случилото се е недопустимо и ще настоява за най-строги мерки от ръководството на НСО

17086 Снимка: Булфото

Чуйте статията:

Председателката на Народното събрание Михаела Доцова е потърсила Соня Колтуклиева във Военномедицинска академия, където е била приета след блъскането от гарда на НСО. Оказало се обаче, че репортерката вече е прегледана и си е тръгнала. Това каза пред медиите в специално изявление парламентарната председателка тази вечер.

"Опитах да отида във ВМА, където тя беше в Спешно отделение, но докато отида, тя вече не беше там. Разбрах, че е тук и това е причината да дойда", каза Доцова пред Военна прокуратура, където се оказа, че вече се намира пострадалата Колтуклиева.

Тя осъди действията на служителя на НСО спрямо журналистката и обясни, че е дошла лично да й каже колко дълбоко съжалява за случилото се - като човек и като жена. Тя добави, че още по-възмутителното е, че посегателството е било върху жена.

"Като човек и като жена исках да поднеса своето дълбоко съжаление към Соня Колтуклиева. Изключително много уважавам професията на журналиста и ценя работата на всеки един журналист", заяви Михаела Доцова.

"Тук съм, за да изразя своето дълбоко съжаление, защото това е абсолютно недопустимо. И ще изисквам от началника на НСО най-строги мерки", добави тя.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Доцова разказа още, че след като вратата на колата е била затворена, а Колтуклиева я е отворила, тя се стресирала. После автомобилът потеглил веднага и тя не е разбрала, че журналистката е паднала на земята.

Снимка: Булфото

"Истината е, че когато влязох в колата, тя отвори вратата и това наистина ме стресира. После вратата се затвори. Това много ме натъжи.", заяви Доцова.

Това, че не е спряла автомобила, обясни с правилата на НСО.

"Председателят на НС се охранява от НСО, те действат по определени протоколи. Не мога да им казвам какво да правят и как да правят. Не мога да нареждам на НСО. Колегите излязоха и затвориха вратата, след което колата тръгна", коментира Доцова.

Тя беше разкритикувана по-рано тази вечер, че не е слязла от автомобила, за да помогне на блъснатата на тротоара журналистка или поне да провери в какво състояние е, а вместо това колата е потеглила веднага. Доцова обясни, че едва по-късно от медиите е узнала какво е станало.

Снимка: Булфото

От ВМА пък излязоха с официално съобщение, от което става ясно, че не се налага болнично лечение на пострадалата репортерка, която е била прегледана и изпратена за домашно лечение.

"Във връзка с постъпили множество запитвания от представители на средствата за масова информация Ви уведомяваме, че в Спешното отделение на Военномедицинска академия е постъпил пациент, представител на журналистическата гилдия, на когото са извършени необходимите медицински прегледи, консултации и манипулации с цел установяване на здравословното му състояние. След приключването им, пациентът е освободен за домашно лечение", обявиха от военната болница.

Снимка: Булфото

Оттам не потвърждават появилата се информация за комоцио и контузено рамо, като се позовават, че това е неприкосновена информация, която не е за публично достояние.

"Обръщаме внимание, че информацията относно здравословното състояние на пациента представлява специална категория лични данни и е обект на медицинска тайна, поради което не може да бъде предоставяна или разпространявана без наличието на изрично съгласие от негова страна", заявяват от ВМА.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.