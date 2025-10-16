1298 Снимка: БТА

Дете е с опасност за живота и 26% изгаряне след токов удар, след като със свой приятел се покатерили върху електрически стълб в село Лопян, Етрополско, съобщи Областната дирекция на МВР-София.

Инцидентът се е случил в сряда около 10.40 часа, когато е подаден сигналът в полицейското управление на Етрополе.

На място веднага били изпратени полицейски служители и екип на Спешна помощ.

Нещастието станало по време на голямото междучасие в селското училище, когато група деца са се отправили по черен път в посока към гробищния парк.

Две от тях са се покатерили на електрически стълб, като едното е пострадало от токов удар.

Виковете за помощ на децата били чути от работници в двора на училището, които успели да ги свалят.

Медицинският специалист на училището оказал първа помощ до идването на линейката.

Пострадалото момче е настанено за лечение в термичен шок в столична болница и с риск за живота.

По случая е образувано досъдебно производство. Действията по разследването продължават под надзора на прокуратурата.

През август друго момче пострада от токов удар от електрически стълб във Варна. То обаче не се е катерило по него, а е играело на детска площадка наблизо. 12-годишното дете беше в болница, защото получи изгаряния на ръцете, но и трите проверки, разпоредени от Община Варна, излязоха със заключение, че не тече ток. В случая обаче ставаше дума за стълб на улична лампа.

