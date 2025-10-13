Два експресни влака се сблъскаха в източна Словакия в понеделник, в резултат на което локомотив и вагон дерайлираха и най-малко 20 души бяха ранени, съобщиха от полицията, службите за спешна помощ и местните медии.

Спасителната служба на Словакия обяви, че е изпратила два хеликоптера и няколко линейки на мястото на инцидента. Телевизионният канал TA3 съобщи, че най-малко 20 души са ранени и близките болници се подготвят за приемане на пострадали.

И двамата машинисти на влака, прегазил железничар в Мездра, са с положителни проби за наркотици
Към момента няма информация за загинали.

Полицията съобщи, че във влаковете е имало около 80 пътници. Те биват евакуирани от мотрисите, но все още не е известен точният брой на ранените, добавя Ройтерс.  

Снимка: Polícia SR - Košický kraj

От словашките железници заявиха, че двата влака са се сблъскали на място, където релсите се пресичат и се превръщат в единична линия, и че причината инцидента се разследва.

"В този момент приоритетът е спасяването и евакуацията на нашите пътници и служители", се казва в изявлението.

Полицията съобщи, че сблъсъкът е станал пред тунел близо до село Яблонов над Турна, на около 55 км от главния град на източната част на Словакия - Кошице.

Водачът на единия влак е бил подложен на тестове за алкохол и наркотици още на мястото на инцидента, като резултатите са били отрицателни. Вторият водач е бил транспортиран по въздух до болница поради тежестта на нараняванията си, където ще бъде тестван, добавят от полицията.

Властите охраняват мястото на инцидента, координират работата на спасителните служби и направляват движението на хората в района.

Снимка: Polícia SR - Košický kraj

