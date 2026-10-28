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Десетки български кораби са блокирани в унгарските води на Дунав, сигнализираха от Българската дунавска камара с писмо до Министерството на транспорта.

Нивото на Дунав

Причината за поредната кризисна ситуация не е само ниското ниво на реката, но и инженерните действия от страна на Унгария, предназначени за осигуряване на вода за атомната им централа. От камарата посочват още, че в резултат на тези мерки, не са осигурени алтернативни безопасни маршрути за корабоплаване. А това е фактическо затваряне на международния плавателен път.

"Около атомната централа се извършват хидротехнически работи, които в момента са затворили корабоплаването въобще", каза пред NOVA Веселин Рупчев. По думите му в момента там се намират над 30 български кораба.

"Нашата фирма от 26 юли няма приходи. Има само разходи. А те са много сериозни. Поддържането на един кораб, на персонал, на офис струва много пари", допълва Рупчев.

"Негативите могат да бъдат много големи за цялата Дунавска общност. Коридор номер 7 в момента е затворен и около него витаят само празни приказки", каза Рупчев.

От камарата искат българските власти да преговарят с унгарските и да се уведоми Европейската комисия.

"Министерството на транспорта и съобщенията подготвя официална кореспонденция до унгарските власти, с която ще бъде изразена загриженост относно въздействието на предприетите мерки върху международното корабоплаване по река Дунав и ще бъде поискана информация за хода на строителните дейности, както и възможности за осигуряване на условия за преминаване на плавателните съдове", заявиха от ведомството.

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На 9 ноември е насрочено ново заседание на Дунавската комисия с участието на хидротехнически експерти, на което се очаква пък унгарската страна да представи точната информация за напредъка на строителните дейности и за осигуряване на коридор, който да дава възможност на корабите да преминават.

 

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