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Девет следователи от Националната следствена служба се заемат с разследването на двете верижни катастрофи. Ще бъдат изследвани както маркировката, така и асфалтът, съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев от мястото на инцидентана автомагистрала "Тракия", където в 7.00 часа сутринта станаха двете тежки пътни произшествия с най-малко 12 жертви до момента и 51 ранени, откарани в болниците в Сливен, Ямбол и Бургас с различни наранявания. След като приключи огледът на следователите, магистралата ще бъде разчистена, добави министърът.

Той обясни, че както видимостта е била в обхват от 70-80 м, така на мястото на произшествието мъглата изведнъж се е сгъстила, като видимостта е паднала до десетина метра. Това е довело изключително бързо до натрупване на автомобилите в платното в посока към Бургас, каза Демерджиев. Според него за втората верижна катастрофа, от другата страна, в посока София, вероятно причината е забавеното движение на автомобилите, след катошофьори са намалили скоростта, за да видят какво се случва.

"Рязко са се влошили метеорологичните условия и също така рязко видимостта е паднала от 80 на 10 метра заради мъглата", заяви Демерджиев за причините за трагедията.

Той похвали полицията и всички спешни служби за бързата реакция. Заради липсата на достъп до местопроизшествието, ранените са били изнасяни на ръце в носилки. По-рано днес медицински хеликоптер също не можа са кацне в района заради плътно наблъсканите едно в друго превозни средства по аутобана.

"Много бърза реакция и много бързо обезопасяване на трасето. Ако не беше тази бърза реакция, вероятно много по-тежко щеше да е състоянието на пострадалите", коментира вътрешният министър по адрес на спешните екипи.

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Демерджиев обясни, че няма как да бъде упреквана "Пътна полиция", тъй като за да предупреди водачите за мъгла, е трябвало да има сигнал на тел. 112, че има проблемен участък без видимост. "Няма връзка между камерите на Агенция "Пътна инфраструктура" и пътните полицаи. Няма и информационни табла, които да се поставят на рамките и да предоставят актуална информация. Предвидили сме да изградим тези съоръжения до догодина", каза още министърът.

И добави, че за управляващите тези съоръжения са приоритет. "Възниква въпросът защо тези, които са отклонявали средства от мантинели и пътна маркировка, не са заделили по-рано пари за тези табла", заяви Демерджиев. Той обобщи, че няма как да търсим причините в "Пътна полиция".

Демерджиев призова българите да се обединят в мъката с аргумента, че всяко политиканстване в този момент е проява на слабост.

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