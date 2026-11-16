Правителството осигурява общо 96 000 евро за близките на жертвите на тежките верижни катастрофи край Ямбол. При инцидентите загинаха 13 души, а 51 бяха ранени

912 Снимка: БТА

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Правителството реши да отпусне еднократна финансова помощ от 8000 евро на наследниците на загиналите при тежките верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия" на 10 ноември. Това съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

За подпомагането са предвидени общо 96 000 евро, осигурени от бюджета на Министерството на труда и социалната политика. Средствата ще бъдат изплатени чрез дирекциите "Социално подпомагане" към Агенцията за социално подпомагане.

От правителството посочват, че целта на решението е да бъде предоставена допълнителна финансова подкрепа на семействата, загубили свои близки при едно от най-тежките пътни произшествия в страната през последните години.

Трагедията се разигра сутринта на 10 ноември в района на пътен възел "Зимница", близо до Ямбол. При гъста мъгла на магистралата станаха две тежки верижни катастрофи, в които участваха общо 86 превозни средства.

Първоначално беше съобщено за 11 загинали, но впоследствие броят на жертвите достигна 13, след като починаха и пострадали, настанени за лечение. Над 50 души бяха ранени при произшествията.

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Заради мащаба на трагедията на 11 ноември в България беше обявен ден на национален траур в памет на загиналите.

Гъстата мъгла е била сред основните затрудняващи фактори за движението в района. От следствието заявиха, че всяко отделно ПТП, което е част от верижната катастрофа, ще бъде анализирано поотделно. Уточниха и, че това е сложен процес, тъй като при трагедията са настъпили 81-а микро катастрофи, а всеки нов удар е променял позицията на предходния автомобил. Голяма част от съдебномедицинските експертизи на пострадалите вече са назначени. Изискана е и цялата налична документация от болниците в Сливен, Ямбол и Бургас.

Междувременно министерството на транспорта обяви, че подготвя план с 31 мерки за подобряване на безопасността по пътищата, сред които са въвеждането на изкуствен интелект за улавяне на рискови шофьори и двугодишни ограничения за мощността на автомобилите за новите водачи.

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