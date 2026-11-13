Дърво се стовари върху паркирани автомобили в столичния кв. "Слатина"
Пожарникари се отзоваха и отрязаха клоните, затиснали колите
Чуйте статията:
Силният вятър тази нощ причини щети в столицата. Голямо дърво се прекърши и се стовари върху редица коли, паркирани до жилищен блок и супермаркет в столичния жк "Христо Смирненски", в район Слатина. Това съобщи очевидец в групата на квартала във "Фейсбук".
Още по темата
Инцидентът е станал по тъмно, в ранните сутрешни часове, свидетелстват кадрите, публикувани от жител на жилищен блок, до който е паднало дървото.
На мястото са се отзовали екипи на пожарната, които отрязаха дървото, стоварило се върху колите. Подробности за нанесени щети няма.
Няма пострадали хора само заради момента, в който е станал инцидентът.
Мястото е много оживено, защото през останалата част на денонощието оттук минават стотици граждани, за да влязат в хранителния магазин.
За столицата е в сила жълт код за потенциално опасно време с пориви на вятъра до 90-95 км/ч.
От вятъра има преобърнати контейнери за смет, повредени автомобили и съборени строителни огради в столицата, съобщи Нова телевизия. Има и паднали клони.
В квартал "Манастирски ливади - изток" контейнери за смет са ударили три леки автомобила. Един от тях е със сериозни щети по багажника
Пожарникарите са се отзовали през изминалото денонощие на 102 сигнала за произшествия в страната. От тях 17 са били за пожари с преки материални щети, от които десет - в жилищни сгради, а три - в транспортни средства, съобщиха от пресцентъра на МВР.
Извършени са 58 спасителни дейности и помощни операции, от които пет - при катастрофи с транспортни средства, а 49 - за оказване на техническа помощ и съдействие в различни ситуации, включително за оказване на помощ на пострадали граждани.