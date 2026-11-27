Добавете ни като предпочитан източник в Google
-
Facebook
-
Viber
-
Messenger
-
WhatsApp
-
X
-
Telegram
-
LinkedIn
-
Mail
-
Pinterest
-
Copy link
Чуйте статията:
Челен удар между кола и камион ограничи движението през "Прохода на Републиката", съобщава БНТ.
Сигналът за произшествието е подаден около 18:30 часа. По първоначални данни лек автомобил и тежкотоварна машина са се ударили челно в района на село Пчелиново.
Към момента няма официална информация дали има жертви, или сериозно пострадали при тежкия удар, като тепърва ще се изясняват причините за сблъсъка.
Заради катастрофата и започналите огледи на място трафикът в участъка е затруднен. Преминаването се осъществява двупосочно само в едната свободна лента.
Екипи на "Пътна полиция" регулират колоните от автомобили.
Денят в няколко минути
Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.
От МВР апелират към шофьорите, на които им предстои пътуване през прохода, да карат с повишено внимание и стриктно да спазват указанията на униформените.
Добавете ни като предпочитан източник в Google
-
Facebook
-
Viber
-
Messenger
-
WhatsApp
-
X
-
Telegram
-
LinkedIn
-
Mail
-
Pinterest
-
Copy link
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.