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Два тира са се ударили челно на първокласния път София-Варна в района на село Голец, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Ловеч Габриела Тодорова, цитирана от БТА.

Войната по пътищата

Движението в лентата за Варна е затруднено, тъй като единият от камионите е препречил пътя. Трафикът се осъществява в едната лента.

При удара вторият тир е излязъл извън пътното платно. Предстои отстраняването на тежкотоварния автомобил от пътя. Движението в района на катастрофата се регулира от "Пътна полиция".

Към момента не е ясно какво е здравословното състояние на шофьорите на двата камиона.

Няколко часа по-рано друг инцидент с тир е регистриран в Ловешка област, съобщи още Тодорова. На пътя Ловеч-Плевен камионът е излязъл извън пътя, но не затруднява движението.

Рано сутринта беше съобщено, че два камиона и автобус са се ударили на пътя Русе-София, като вследствие на удара превозните средства са се запалили.

Загинали са шофьорите на двата камиона, а заради бързата реакция на водача на автобуса всички пътници са били спасени.

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