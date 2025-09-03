Директорът на СДВР посочи, че на строящата се сграда е имало охрана, но въпреки това децата са успели да се покатерят на височина от близо 200 метра

Децата, качили се на кран в София, са обяснили пред полицията, че са го направили "заради адреналина и да си направят интересни снимки". Това съобщи пред журналисти директорът на СДВР Любомир Николов. Той обясни още, че част от родителите са знаели за действията им, но не са могли да ги възпрат.

Седем деца на възраст между 13 и 17 години са установени вчера след покатерването им по кран на новострояща се сграда, каза пред журналисти директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) главен комисар Любомир Николов. Той уточни, че след като децата са непълнолетни, административните санкции предстои да бъдат за техните родители.

"Вчера в дежурната на Седмо районно управление, около 20:00 часа, е постъпил сигнал за това, че петима младежи се катерят по новострояща се сграда или по-скоро по кран, използван за новострояща се сграда на бул. "Цариградско шосе". Нашите екипи на място установиха две лица, които бяха слезли вече от крана и други три, които бяха все още на доста голяма височина от земята. Бяха застрашени от евентуално падане. След внимателен инструктаж от нашите служители, те бяха свалени. Беше получена информация от тях, че в сградата или на крана се намират още две лица, които се притесняват да слязат. С оглед на това проведохме спасителна операция, съвместно с колегите от пожарната и колегите от Столична община. Бяха извикани на място алпинисти, които да помогнат на децата. Установихме, че няма деца в опасност към настоящия момент и претърсихме цялата сграда, за да се уверим, че няма други застрашени деца", разказа главен комисар Николов за случая.

"Извършихме оперативно-издирвателни мероприятия, които ни доведоха до заключението, че още две лица са били там в момента на подаване на сигнала. Същите бяха призовани в Седмо районно управление, заедно с техните родители, където се взеха мерки по административните нарушения, извършени от техните родители или настойници", допълни още той.

Директорът на СДВР посочи, че на строящата се сграда е имало охрана, но въпреки това децата са успели да се покатерят по крана. По думите му няма информация същите да са се качвали на други сгради, а тази е привлякла внимание, защото имали информация, че е най-голямата на Балканския полуостров.

