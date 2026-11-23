Няма пострадали при инцидента в центъра на града, а Инспекцията по труда започна проверка

928 Снимка: БТА

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Част от строително скеле се срути от жилищен блок в центъра на Ямбол, в който в момента се извършва саниране. Сградата, известна като блок "Гигант", се намира на ул. "Търговска" №62, в оживена част на града, близо до кръговото кръстовище при пазара на старата автогара.

По първоначална информация няма пострадали. Районът е отцепен от полицейски екипи, а движението на автомобили е временно преустановено. Шофьорите се пренасочват по обходни улици, съобщава БТА.

На място са изпратени екипи на полицията и пожарната, които участват в обезопасяването на участъка. Говорителят на Областната дирекция на МВР в Ямбол Татяна Павлова уточни, че ограниченията на движението ще останат в сила до пълното обезопасяване на района.

Дирекция "Инспекция по труда" в Ямбол се е самосезирала и започва проверка на фирмата изпълнител на строително-ремонтните дейности. Причините за срутването предстои да бъдат изяснени.

Според информация на bTV, силният вятър е откъснал част от скелето, монтирано по фасадата на сградата.

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Снимка: БТА

Инцидентът става в ден, в който за област Ямбол е обявен оранжев код за опасно силен вятър. Според предупреждението на Националния институт по метеорология и хидрология, разпространено от Община Ямбол, се очаква скоростта на вятъра да достига 20-29 метра в секунда, или приблизително 70-100 км/ч. Отделни пориви могат да достигнат до 32 метра в секунда, което се равнява на около 115 км/ч.

Заради опасните метеорологични условия местната администрация призова гражданите да бъдат особено внимателни и да избягват престоя в близост до строителни обекти, нестабилни конструкции и дървета.

Снимка: БТА

Междувременно местното издание "Вестник Ямбол" съобщи, че още пет дни преди инцидента е публикувало информация за притеснителното състояние на скелето около блок "Гигант". Според медията още тогава са били поставени въпроси за монтажа на конструкцията и организацията на ремонтните дейности.

Снимка: БТА

В публикация във Фейсбук, придружена с видео от мястото на инцидента, изданието твърди, че са паднали пет платна от скелето, а състоянието на останалата част от конструкцията също поражда опасения за безопасността. Тези твърдения засега не са потвърдени от контролните органи.

От медията настояват да бъде установено дали скелето е било правилно монтирано и укрепено, извършвани ли са необходимите проверки и спазени ли са изискванията за безопасност. Изданието поставя и въпроса дали инцидентът е можел да бъде предотвратен, след като още дни по-рано е обърнало внимание на възможни проблеми с конструкцият

Според информация на Община Ямбол ссанирането на блок "Гигант" е част от проект за енергийно обновяване на многофамилната жилищна сграда.

Общата стойност на проекта е 2 668 286,80 лева, като финансирането е осигурено по Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Фонда за справедлив преход.

Проектът е с продължителност 24 месеца - от 24 април 2025 г. до 24 април 2027 г. Водещ партньор е Община Ямбол, а краен получател и партньор е сдружението на собствениците в блок "Гигант".

Предвидените дейности включват топлоизолиране на външните стени, покрива и пода, подмяна на прозорци и врати, изграждане на енергоспестяващо стълбищно осветление и други строително-ремонтни работи.

Целта е след приключването на обновяването сградата да постигне по-висока енергийна ефективност и клас на енергопотребление "А".

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