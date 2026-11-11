"Европейският парламент скърби заедно с България. Със съпричастност. В памет на загубилите живота си", написа Мецола

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Знамената пред сградите на институциите на Европейския съюз в Брюксел и Страсбург са спуснати наполовина в знак на съпричастност с националния траур в България за жертвите на тежките катастрофи на АМ "Тракия" край Ямбол.

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола публикува тази сутрин в социалните мрежи видео, на което се виждат спуснатите наполовина знамена на Европейския съюз и България пред сградите на институцията в Брюксел.

"Европейският парламент скърби заедно с България. Със съпричастност. В памет на загубилите живота си", написа Мецола в поста на български и английски език.

Още вчера тя изрази съболезнования към семействата на загиналите и подчерта, че Европа споделя скръбта на България.

Очаква се тази вечер, при откриването на двудневната сесия на Европейския парламент в Брюксел, Мецола да отдаде почит на жертвите.