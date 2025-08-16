Млад мъж е в реанимацията на сливенската болница с тежки наранявания, след като е бил прегазен от свой съсед. Това съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Сливен. Извършителят е задържан.

Войната по пътищата

"Синът ми има проблем с белите дробове, лекарите се борят за живота му", каза пред Sliveninfo майката на пострадалия мъж, чието име е Иван.

Инцидентът е станал около 22:00 часа на 14 август (четвъртък) в квартал "Даме Груев" в Сливен.

Пострадалият е бил блъснат от лек автомобил тип ван на ул. "Дели Ради". По данни на очевидци колата първоначално се е отдалечила, след което се е върнала и го е прегазила повторно.  Според жители на квартала е имало и трето прегазване.

В петък привечер извършителят е бил задържан. Той е съсед на Иван. В момента е в отпуск, а през по-голямата част от годината работи в Германия.

По случая Окръжната прокуратура в Сливен е образувала досъдебно производство за умишлено предизвикване на пътно произшествие по чл. 343 от НК.

ИЗБРАНО
Карибската Мата Хари, която се влюби във Фидел Кастро и беше наета да го убие Лайф
Карибската Мата Хари, която се влюби във Фидел Кастро и беше наета да го убие
3413
Сезонът в Ла Лига започна с 4 гола, червен картон и комичен вратар Корнер
Сезонът в Ла Лига започна с 4 гола, червен картон и комичен вратар
12355
Една от най-големите рафинерии на "Лукойл" спря да приема петрол след украински удари Бизнес
Една от най-големите рафинерии на "Лукойл" спря да приема петрол след украински удари
8957
Мегаракетата "Старшип" скоро отново ще полети в космоса IT
Мегаракетата "Старшип" скоро отново ще полети в космоса
952
5 литературни класики, които можете да прочетете за един уикенд Impressio
5 литературни класики, които можете да прочетете за един уикенд
2935
Празното каре: До 60 градуса денем, смразяващ студ нощем Trip
Празното каре: До 60 градуса денем, смразяващ студ нощем
9499
От Китай към Япония: Пътят на рамена Вкусотии
От Китай към Япония: Пътят на рамена
190