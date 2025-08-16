Борят се за живота на млад мъж, прегазен умишлено от свой съсед в Сливен
Извършителят е задържа. Хора от квартала са станали свидетели на случката
Млад мъж е в реанимацията на сливенската болница с тежки наранявания, след като е бил прегазен от свой съсед. Това съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Сливен. Извършителят е задържан.
Войната по пътищата
"Синът ми има проблем с белите дробове, лекарите се борят за живота му", каза пред Sliveninfo майката на пострадалия мъж, чието име е Иван.
Инцидентът е станал около 22:00 часа на 14 август (четвъртък) в квартал "Даме Груев" в Сливен.
Пострадалият е бил блъснат от лек автомобил тип ван на ул. "Дели Ради". По данни на очевидци колата първоначално се е отдалечила, след което се е върнала и го е прегазила повторно. Според жители на квартала е имало и трето прегазване.
В петък привечер извършителят е бил задържан. Той е съсед на Иван. В момента е в отпуск, а през по-голямата част от годината работи в Германия.
По случая Окръжната прокуратура в Сливен е образувала досъдебно производство за умишлено предизвикване на пътно произшествие по чл. 343 от НК.