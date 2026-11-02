Заради съобщенията работата на учрежденията е нарушена, а служители, пациенти и посетители са принудени да напуснат сградите

1111 Снимка: БТА

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Сигнали за поставени взривни устройства предизвикаха евакуации и полицейски проверки в Разград, Ловеч и Благоевград днес. Заплахите засегнаха съдебни институции и лечебно заведение. Заради съобщенията работата на учрежденията е нарушена, а служители, пациенти и посетители са принудени да напуснат сградите

В Разград сигнали за бомби са получени по електронните пощи на Окръжния съд и Окръжната прокуратура. Говорителят на Областната дирекция на МВР Илияна Георгиева съобщи, че служителите са евакуирани, а полицейски екипи проверяват сградите, .

Заместник-председателят на Окръжния съд съдия Емил Стоев уточни, че охраната е разпоредила на хората, участващи в съдебни заседания, да останат в сградата, докато се извършва проверка на останалите помещения.

По информация на полицията към момента на първоначалното съобщение няма данни за други подобни сигнали в Разградска област, предаде БТА.

Сигнал за поставено взривно устройство е получен и в Окръжния съд в Ловеч. Заплашителното писмо е пристигнало в 11:27 часа на официалния електронен адрес на институцията.

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След получаването му магистрати, съдебни служители и посетители са евакуирани от Съдебната палата, а компетентните органи са започнали проверка. Очаква се работата на институциите в сградата да бъде възстановена след 14:00 часа.

От Областната дирекция на МВР в Ловеч съобщиха, че подобни заплахи са постъпили и на електронните адреси на други институции, без да уточняват кои са те.

Съдебната палата в Благоевград също е затворена след получен сигнал за поставено взривно устройство.

Заплашителното писмо е изпратено на електронната поща на Окръжния съд от подател в чужбина. В него авторите, представящи се като "Воини на исляма", твърдят, че са поставили бомба в съдебната сграда.

Съобщението съдържа и заплаха за взривно устройство на борда на самолет, изпълняващ полет от Великобритания към София. Към момента няма официално потвърждение за реална опасност за полета, съобщи в. "Струма".

Всички хора в Съдебната палата са изведени навън, за да бъде извършена проверка. Насрочените дела са пренасрочени или ще бъдат разгледани в сградите на Следствието и Административния съд, съгласно установения ред за действие при подобни ситуации.

Бомбена заплаха е получена и за поликлиниката в Благоевград. Малко преди 12:25 часа е започнала евакуация на сградата. Пациентите и медицинският персонал са изведени навън като предпазна мярка.

Няма информация за открити взривни устройства при проверките в трите града. Не е ясно и дали отделните заплахи са свързани помежду си.

Днешните сигнали идват близо месец след вълната от бомбени заплахи, засегнала десетки институции в страната на 5 октомври. Тогава заплашителни съобщения бяха получени в съдилища, прокуратури, общински администрации, училища, детски градини и лечебни заведения. Сред засегнатите обекти отново беше поликлиниката в Благоевград, откъдето също бяха евакуирани пациенти и медицински служители.

След предишната серия от сигнали МВР съобщи, че Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" работи съвместно с чуждестранни служби за установяване на изпращачите на заплашителните електронни писма. Злоумишлените съобщения са изпратени от хакнати пощи и сървари от страна от ЕС.

Засега няма официално потвърждение дали новите заплахи са свързани с октомврийските случаи. Не са обявени и окончателните резултати от всички проверки на 2 ноември.

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