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Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев съобщи пред журналисти в Перник, че спрямо два самолета, пътували от Бергамо и от Дъблин до София, е имало бомбени заплахи. Самолетите не са отклонявани към друго летище, поясни той и допълни, че въздухоплавателните средства са проверени и взривни устройства не са установени.

Тероризъм

"Дълги години съм се занимавал с управление на въздушното движение. Това е процедура, при която се действа по протокол. Задействани са всички протоколи. Бих могъл да вляза в детайли, но не смятам, че това е важно, тъй като част от информацията е класифицирана", каза Пеев, цитиран от БТА.

Министърът поясни, че решението на кое летище ще кацне даден полет е изцяло на командира на въздухоплавателното средство. "Ролята на държавата е да осигури безопасно кацане и след това да провери, да извърши съответните действия, така че да установи дали има взривно устройство или това е просто заплаха. В случая няма никаква опасност", категоричен е Пеев.

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Сигналите за бомби на борда на двата самолета, пристигнали в София от Бергамо и Дъблин, са получени с един имейл около 10:35 ч., съобщиха за БТА от "Гранична полиция". При извършените проверки и на двата самолета бомби не са открити.

След получаването на сигнала е задействана стандартната процедура. Самолетът от Бергамо е кацнал в 11:10 ч. Извършена е пълна проверка, при която бомба не е открита.

В същия имейл е имало сигнал и за бомба в самолет, пристигащ от Дъблин. Той е кацнал в 13:30 ч., а проверката му е приключила в 14:50 ч. Бомба не е открита, уточниха от "Гранична полиция".

Поредна порция анонимни заплахи за поставени бомби заваляха днес към институции в страната, самолети в София и съдилища в Стара Загора и Ловеч.  

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