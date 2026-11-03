Бих могъл да вляза в детайли, но не смятам, че това е важно, тъй като част от информацията е класифицирана, каза министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев

1116 Снимка: БТА

Чуйте статията:

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев съобщи пред журналисти в Перник, че спрямо два самолета, пътували от Бергамо и от Дъблин до София, е имало бомбени заплахи. Самолетите не са отклонявани към друго летище, поясни той и допълни, че въздухоплавателните средства са проверени и взривни устройства не са установени.

"Дълги години съм се занимавал с управление на въздушното движение. Това е процедура, при която се действа по протокол. Задействани са всички протоколи. Бих могъл да вляза в детайли, но не смятам, че това е важно, тъй като част от информацията е класифицирана", каза Пеев, цитиран от БТА.

Министърът поясни, че решението на кое летище ще кацне даден полет е изцяло на командира на въздухоплавателното средство. "Ролята на държавата е да осигури безопасно кацане и след това да провери, да извърши съответните действия, така че да установи дали има взривно устройство или това е просто заплаха. В случая няма никаква опасност", категоричен е Пеев.

Сигналите за бомби на борда на двата самолета, пристигнали в София от Бергамо и Дъблин, са получени с един имейл около 10:35 ч., съобщиха за БТА от "Гранична полиция". При извършените проверки и на двата самолета бомби не са открити.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

След получаването на сигнала е задействана стандартната процедура. Самолетът от Бергамо е кацнал в 11:10 ч. Извършена е пълна проверка, при която бомба не е открита.

В същия имейл е имало сигнал и за бомба в самолет, пристигащ от Дъблин. Той е кацнал в 13:30 ч., а проверката му е приключила в 14:50 ч. Бомба не е открита, уточниха от "Гранична полиция".

Поредна порция анонимни заплахи за поставени бомби заваляха днес към институции в страната, самолети в София и съдилища в Стара Загора и Ловеч.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.