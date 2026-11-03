Само дрогиран човек може да прегази по този начин цяло семейство, написа над кадрите Николай Попов

14159 Снимка: Скрийншот/Facebook/Николай Попов

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Николай Попов - бащата на 12-годишната Сияна, която загина преди година и половина при катастрофа край Плевен, публикува за първи път в профила си във Фейсбук видеокадри на момента, в който 19-годишният Никола Бургазлиев помита с АТВ-то си пешеходци от едно семейство в Слънчев бряг.

Кадрите, които са изключително тежки, може да видите ТУК>>>

При катастрофата, станала на 14 август м.г. бяха блъснати 35-годишната Христина Здравкова и 4-годишното й момченце Мартин, двете племеннички на съпруга й Мирослав - на 6 и 12 години, и 49-годишен служител от хотела в близост.

Най-тежко пострада Христина, която бе в реанимацията на Университетската болница в морския град от деня на инцидента, но изпадна в мозъчна смърт на 21 август, а лекарите поддържаха сърдечната функция на пловдивчанката изкуствено чрез медикаменти. На 3 септември м.г. около обяд сърцето на Христина спря.

Лекарите в "Пирогов" обаче успяха да спасят 4-годишното й момченце. В средата на октомври Мартин бе изписан и си е у дома. Детето беше в кома дълго време, а сега е със 100 процента ТЕЛК и тече активна рехабилитация.

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"Само дрогиран човек може да прегази по този начин цяло семейство", написа над кадрите Николай Попов и призова всички, които искат, да се включат в подписката срещу промяната на мярката за неотклонение на обвиняемия Никола Бургазлиев. До момента са събрани над 10 000 подписа.

Преди седмица Окръжният съд в Бургас определи по-лека мярка за 19-годишния младеж, като замени "задържането под стража" с "домашен арест". Магистратите приеха, че няма опасност Бургазлиев да се укрие или да извърши ново престъпление. Той има и забрана да напуска страната.

От прокуратурата обаче обжалваха определението на съда. В четвъртък - 5 ноември - деня, в който малкият Марти ще навърши 5 години, Апелативният съд в морския град ще вземе окончателното решение.

На протест пред Съдебната палата в Бургас днес братът на Христина Светослав Соколов разказа, че момченцето продължава възстановяването си. То е със 100 процента ТЕЛК.

"Детето преминава през различни терапии, включително логопедични занимания и рехабилитация. Пита къде е мама. И това са моментите, в които човек не може да отговори. Това са моментите, в които баща му трябва да му отговори и той няма думи. Какво да му отговориш на дете на пет години, което пита къде е майка му? Аз питам Никола Бургазлиев къде е Христина. Той да отговори", каза през сълзи вуйчото на Марти.

По думите на Светослав Соколов по-големият син на Христина - Алекс, който вече е на 10 години и също е бил с майка си по време на инцидента, все още не може да разкаже какво се е случило.

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