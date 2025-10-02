Бързият влак София - Петрич прегази мъж на жп линията край благоевградския квартал "Струмско".

Инцидентът е станал малко преди 19 часа.

Възрастният мъж е стоял до релсите и при наближаване на влаковата композиция е легнал на линията.

На място са екипи на полицията. Движението по линията е спряно до приключване на следствените дейности. 

Във влака за Петрич има около 28 пътници. За тях е направена организация да бъдат превозени с автобус.

От БДЖ съобщиха, че бърз влак №5615 (София 16:30 - Петрич 20:31) престоява в гара Благоевград - спирка поради инцидент след неправомерно пресичане на железопътната линия. Влакът ще продължи своето движение след приключване на следствените действия и разчистване на железния път.

Бърз влак №5616 (Петрич 17:30 - София 22:03) престоява на гара Симитли и се отменя в участъка Симитли - Дупница

