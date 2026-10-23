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Български моряци са първите, достигнали до товарния кораб KHORYV, който бе ударен от дрон и се преобърна в Черно море близо до румънските териториални води на около 13 морски мили от Констанца, съобщи Maritime.bg.

Черно море под прицел

Шестимата български моряци са част от екипажа на офшорния снабдителен кораб SARTOR, плаващ под норвежки флаг. Плавателният съд е част от флота на компанията Hoyland и е с норвежки капитан.

Именно българските моряци формират целия екипаж на спасителната лодка, спусната от SARTOR. Непосредствено след инцидента тя приема бедстващите моряци от KHORYV. Благодарение на бързата реакция на екипажа са спасени девет души, а тялото на загинал моряк е качено на борда на SARTOR.

Сигналът за бедствието е подаден около 10 ч. в петък, след като KHORYV съобщава за експлозия, причинена от безпилотен апарат, вероятно морски дрон-камикадзе. Вследствие на удара търговският кораб получава тежък крен и се преобръща, като остава в това положение на вода в продължение на няколко часа.

На борда на KHORYV е имало общо 13 души - 10 украински и трима азербайджански граждани.

В спасителната операция участват общо четири плавателни съда: катерите MAI 0201 и MAI 3064 на румънското Министерство на вътрешните работи, спасителният кораб ARTEMIS на румънската агенция ARSVOM и SARTOR.

Лошите метеорологични условия и ниската видимост в района са попречили за включването на въздушни спасителни средства.

По-късно деветимата оцелели са транспортирани до Констанца и предадени на бреговите и медицинските служби. Продължава мащабната операция по издирването на останалите трима членове на екипажа, които са в неизвестност. 

Снимка: Скрийншот/Екс

Данните от автоматичната система за идентификация на корабите показват, че KHORYV е построен през 1983 г. и има дедуейт от 3280 метрични тона. Корабът е плавал от турско пристанище към Сулина. След като преминава през териториалните води на България, той навлиза в румънски води, но продължава курса си извън 12-милната зона.

Инцидентът се случва на фона на засилено геополитическо напрежение и обявено от НАТО повишено наблюдение в западната част на Черно море. Часове преди атаката Министерството на отбраната на Русия съобщава за унищожена база за морски дронове във Вилково и за нанесени удари по търговски кораби, плаващи към Украйна.

Президентът на Румъния Никушор Дан потвърди за атаката и изрази съболезнования към близките на загиналия моряк. Той определи атаката като пореден пример за трагичните последици от войната в Черноморския регион и призовава за прекратяване на огъня.

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