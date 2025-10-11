След отвеждането му в затвора специално срещу него не имало насилие

Българинът Васил Димитров, който беше задържан от израелските власти, като част от Глобалната флотилия "Сумуд", разказа за преживяноото.

Плавателните съдове опитваха да стигнат до Ивицата Газа, в опит да доставят хуманитарни продукти, но и да привлекат световното внимание към кризата. Точно преди флотилията "Сумуд" да стигне до бреговете на Газа, тя бе спряна. На една от лодките бе капитан Васил Димитров.

"Специално към мен и към "Гранде блу" не е имало насилие. Командосите на Израел ни взеха на абордаж, поеха контрол върху лодката, заключиха ни в нея и в продължение на над 7 часа я управляваха до пристанището на Ашдод. Доста грубо ни влачиха по земята, държаха ни легнали по лице часове наред и след това ни отведоха до затвор с максимална сигурност в една от пустините на Израел", разказа Димитров по Нова телевизия.

Така, след седмици в морето, приключва мисията за над 40 лодки и яхти.

Димитров научава за флотилията, на която ще плава и екоактивистката Грета Тунберг, от социалните мрежи.

"С поредица от дистанционни интервюта ме одобриха, оказа се, че имаме общи морални ценности", разказва той.

"С поредица от дистанционни интервюта ме одобриха, оказа се, че имаме общи морални ценности", разказва той.

И така тръгват на път.

"Ние бяхме няколко човека, които имат опит в морето и знаят как да управляват и се редувахме", допълва той.

Мисията им е да занесат хуманитарна помощ като храна и медикаменти, да се отвори хуманитарен коридор и да се обърне общественото внимание към Газа. Знаят, че шансът е малък.

"В нито една от акваториите на Средиземно море в момента не се води война. Ние бяхме арестувани в международни води, където нито една държава няма авторитет", допълва Димитров.

След ареста от израелските власти и отвеждането му в затвор следват дълги часове, през които близките му не знаят какво се случва.

"Искам да изразя благодарност към българския консул в Израел, който дойде и ме посети, и си свърши работата да предаде информация на близките ми къде се намирам", разказва още Васил.

А след като новината за флотилията заля всички световни медии, специално внимание се обърна на момента, в който евродепутатката от Франция изхвърля мобилния си телефон преди да бъде арестувана.

"Не само тя си изхвърли телефона, но и всеки един от нас го направи. Тава беше начинът да защитим себе си. Ние се пазихме от преследвания занапред", разказа Васил Димитров.

На 6 октомври българинът беше експулсиран от Израел, заедно с още 170 членове на международната хуманитарна флотилия за Газа, сред които е и шведската активистка Грета Тунберг. След завръщането си в Стокхолм Тумберг заяви, че тя и други задържани от флотилията за Газа са били подложени на изтезания в израелския затвор, в който са били държани. Тя отказа да даде повече подробности, но добави, че не е имала достъп до чиста вода и че на другите задържани е бил отказан достъп до жизненоважни лекарства.

