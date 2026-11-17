Българинът пътувал с ферибот от пристанище Бриндизи към Игуменица. По време на пътуването той не се почувствал добре и му е оказана първа помощ от лекаря на кораба. Капитанът на италианския кораб е информирал гръцките власти за случая.
На пристанище Игуменица 48-годишния българин е транспортиран с бърза помощ до най-близкия медицински център, където е починал предаде БНР.
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Гръцките власти провеждат предварително разследване. Извършва се аутопсияв болницата в град Янина.