Автомобил се запали в движение на кръстовище в столичния жк "Дружба" (видео)
Инцидентът стана на бул. "Списаревски", чули са се взривове, а движението в едната посока е било преустановено, според свидетели
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Лека кола се запали на бул. "Списаревски" в столичния жк "Дружба" късно вечерта в четвъртък. За това съобщиха очевидци в групата "Катастрофи София" във "Фейсбук" и публикуваха видео.
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Инцидентът е станал на кръстовището на булевардите "Димитър Списаревски" и "Христофор Колумб".
Движението в едната посока е било временно преустановено.
Автомобилът се е възпламенил в движение, допълват свидетелите. На видеото, публикувано в мрежата, че чуват и гърмежи.
"Беше си страшничко. Адекватно поведение на очевидец и бързо позвъняване на 112. Поздравления за пожарникарите на седмата минута бяха на място и загасиха колата", коментира очевидка на инцидента.
Други потребители спорят дали колата е на газ или бензин, след като става ясно, че е с двигател с вътрешно горене, а не електрическа. Няма информация за пострадали при пожара.
Шофьор пък напомня на останалите, че в такива моменти свидетелите не трябва да се втурват да гасят, а да оставят това на пожарникарите, защото колата може да избухне, както и в случая се чуват взривове.
Статистиката на МВР сочи, че за последното денонощие са станали 13 пътни произшествия с 14 ранени по пътищата на страната. От началото на този месец катастрофите са 191, става ясно от данните на сайта на вътрешното министерство.
При тях живота си са загубили 21 души, а 285 са пострадали. От началото на годината жертвите на пътя са 435 човека, а ранените са 7438 души при общо 5967 инциденти на пътя, информира МВР на 13 ноември.