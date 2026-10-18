Пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества на водача на леката кола са отрицателни.

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Велосипедист загина при катастрофа в Габрово днес преди обед. Пътнотранспортното произшествие е станало на бул "Столетов" в града между лек автомобил, управляван от 68-годишен мъж, и 85-годишен велосипедист.

След подадения сигнал на място незабавно са насочени екипи на полицията и спешна помощ.

Пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества на водача на леката кола са отрицателни.

На мястото на инцидента се извършва оглед.

Причините за инцидента са в процес на изясняване.

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Двама души са загинали, а 14 са пострадали при 11 тежки катастрофи в страната за последното денонощие, съобщиха от МВР на сайта си. В София са регистрирани 26 леки и едно тежко пътнотранспортно произшествие. Има един пострадал.

От началото на месеца при 371 тежки катастрофи са загинали 28 души и са ранени 461. От началото на годината 394 души са загинали, а 6862 са пострадали при 5533 тежки пътнотранспортни произшествия. В сравнение със същия период на миналата година загиналите на пътя са с 52-ма повече.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.