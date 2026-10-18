Велосипедист загина при катастрофа в Габрово днес преди обед. Пътнотранспортното произшествие е станало на бул "Столетов" в града между лек автомобил, управляван от 68-годишен мъж, и 85-годишен велосипедист.
Двама души са загинали, а 14 са пострадали при 11 тежки катастрофи в страната за последното денонощие, съобщиха от МВР на сайта си. В София са регистрирани 26 леки и едно тежко пътнотранспортно произшествие. Има един пострадал.
От началото на месеца при 371 тежки катастрофи са загинали 28 души и са ранени 461. От началото на годината 394 души са загинали, а 6862 са пострадали при 5533 тежки пътнотранспортни произшествия. В сравнение със същия период на миналата година загиналите на пътя са с 52-ма повече.