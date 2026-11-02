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Шофьор е загинал при катастрофа на главен път в района на село Телиш. Инцидентът е станал преди 18:00 часа, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Плевен Мариана Цветкова, цитирана от БТА.

Войната по пътищата

По първоначална информация 70-годишният водач на лек автомобил, движещ се към Плевен, е навлязъл в насрещната лента и се е ударил в тежкотоварен камион, управляван от 62-годишен. В резултат на силния сблъсък шофьорът на леката кола е загинал на място.

Към местопроизшествието незабавно са изпратени екипи на полицията, пожарната и спешна помощ.

По информация от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" временно е ограничено движението и в двете посоки по път I-3 в района на разклона за Телиш, в посока Плевен. Обходният маршрут е през Садовец - Крушовица - Долни Дъбник и обратно.

Катастрофата е на същия път, на който на 31 март 2025 г. беше убита 12-годишната Сияна Попова.

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