По първоначална информация 70-годишният водач на лек автомобил, движещ се към Плевен, е навлязъл в насрещната лента и се е ударил в тежкотоварен камион, управляван от 62-годишен. В резултат на силния сблъсък шофьорът на леката кола е загинал на място.
Към местопроизшествието незабавно са изпратени екипи на полицията, пожарната и спешна помощ.
По информация от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" временно е ограничено движението и в двете посоки по път I-3 в района на разклона за Телиш, в посока Плевен. Обходният маршрут е през Садовец - Крушовица - Долни Дъбник и обратно.
Катастрофата е на същия път, на който на 31 март 2025 г. беше убита 12-годишната Сияна Попова.