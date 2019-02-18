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Мъж на 70 години е загинал в пътен инцидент рано тази сутрин по пътя Русе - Шумен - Варна близо до разклона за село Тервел.

Сигнал за произшествието е бил приет малко след 04:30 часа. Към мястото бил пратен полицейски екип. Изяснено било, че 70-годишен жител на село Трем бил зад волана на лек автомобил Фолксваген "Голф" с шуменска регистрация. На ляв завой при спускане загубил контрол над автомобила, излязъл вдясно от пътя и се ударил в метален стълб. Мъжът е починал на място, съобщават от ОДМВР-Шумен.