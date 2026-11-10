По четири линейки от Ямбол, Стара Загора и от Бургас са насочени към мястото на инцидента

10048 Снимка: БТА

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Седем пострадали във верижните катастрофи заради гъста мъгла на магистрала "Тракия" са транспортирани в шоковата зала на Многопрофилна болница за активно лечение "Свети Пантелеймон" в Ямбол. Това са пациенти с тежки политравми, в тежко състояние, съобщи зам.-директорът на болницата д-р Валентин Вълчев пред "Нова телевизия". Трима от тях са с опасност за живота.

Десетки коли, камиони и автобуси се удариха тази сутрин на 289-ия километър в посока Бургас и на 294-ия километър преди пътен възел "Зимница" край Ямбол в посока София.

"От момента, в който бях уведомен за тази тежка катастрофа, съм мобилизирал всички налични екипи. Те са в момента на терен в Спешно отделение - екипите на реанимация, хирургия и травматология", разказа той.

По четири линейки от Ямбол, Стара Загора и от Бургас са били насочени към мястото на инцидента.

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Д-р Въчев нямаше информация дали въздушната спешна помощ ще успее да достигне местата на катастрофите. В ефира на бТВ шофьорът Тодор Тенев разказа, че е видял медицински хеликоптер да кръжи 20-30 минути, без да успее да кацне.

"Чухме с колегите от Центъра за спешна въздушна помощ още около 8:00 часа, за да стиковаме патологията, която можем да приемаме, тъй като нашето лечебно заведение няма структура по неврохирургия. Така че този тип пациенти помолих да бъдат пренасочвани към структури с такава дейност", обясни д-р Въчев.

Заради катастрофите е активирана системата BG-Alert. "Поради гъста мъгла е възникнала верижна катастрофа в участък от автомагистрала "Тракия" в района на пътен възел Хаджи Димитрово. Моля използвайте обходни маршрути и бъдете внимателни", гласи предупреждението.

Областният управител на Ямбол Георги Чалъков съобщи, че събира кризисен щаб.

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