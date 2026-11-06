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Мъж на 65 г. е загинал, а други трима са пострадали при пътнотранспортно произшествие на пътя между Руен и Айтос около 20:00 часа, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР в Бургас. На мястото се извършва оглед.

Войната по пътищата

По първоначални данни на мъжа вероятно му е прилошало по време на движение, навлязъл е в насрещното платно и е блъснал два автомобила. След сблъсъка трите коли са се озовали в крайпътно дере.

Към момента няма данни за състоянието на ранените.

Общо 22 души са ранени при 15 пътнотранспортни произшествия през предходното денонощие, няма загинали, съобщиха от МВР. В София са станали две тежки и 37 леки катастрофи, при които има трима ранени.

От началото на месеца са регистрирани 78 пътни инцидента, при които има четирима загинали и 101 ранени. От началото на годината произшествията са 5852, при които загиналите са 418, а ранените - 7251.

 

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Сравнението с реалните данни за загиналите през същия период на 2025 г показва с 39 повече загинали участници в движението през 2026 г.

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