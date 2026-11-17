Ударът между селата Благово и Боровци е бил между автомобили с пловдивска и софийска регистрация

3725 Снимка: БТА

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58-годишна жена загина на място при челна катастрофа между два автомобила на прав участък от пътя Монтана - Берковица - Петрохан - София около обяд днес, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Ударът е бил между автомобили с пловдивска и софийска регистрация. Той е станал между селата Благово в община Монтана и Боровци в община Берковица. На място е загинала пътничката в единия автомобил, която е на 58 години.

Няма други пострадали, на двата автомобила са нанесени големи материални щети, уточниха от полицията пред БТА.

По случая е образувано досъдебно производство, което трябва да изясни причините за катастрофата.

В момента движението между Монтана и Берковица в района на катастрофата се извършва в едната лента. На място се правят огледи и измервания.

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Трагичният инцидент идва само дни след друга тежка катастрофа в региона. В събота при верижен сблъсък между тежкотоварен автомобил с ремарке и два микробуса край Монтана загина 35-годишен мъж от Тополовград, който управлявал единия микробус.

От полицейската дирекция в Монтана съобщиха, че от началото на тази година до момента по пътищата в региона са станали 193 тежки пътнотранспортни произшествия, при които са загинали 14 души. През 2025 година при транспортни произшествия в област Монтана са загинали 12 души, а през 2024 година загиналите са 17.

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