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Тежки верижни катастрофи са станали на магистрала "Тракия" около 7 часа. Десетки превозни средства са се ударили на 289-ия километър в посока Бургас и на 294-ия километър преди пътен възел "Зимница" край Ямбол в посока София, съобщиха от полицията и от областното пътно управление.

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Причината е намалената видимост поради мъгла в района.

Снимка: facebook.com/aneta.petrova21

В катастрофите са участвали автомобили, автобуси и камиони, по първоначални данни общо около 50.

Снимка: facebook.com/aneta.petrova21

По първоначална информация има много ранени, предаде бТВ. Няма данни за загинали, съобщи "Нова телевизия". Диана Русинова от неправителствения Европейски център за транспортни политики съобщи, че ранените са около 50.

Снимка: facebook.com/aneta.petrova21

Заради пътния инцидент полицията спря движението и в двете посоки. Обходният маршрут е по пътя Карнобат - Петолъчката.

Снимка: facebook.com/aneta.petrova21

Вчера на около 50 километра по-нататък на магистралата в посока Бургас имаше катастрофа с жертва. 63-годишна жена от Карнобат загина на 341-ия километър край Камено в 15:57 ч. По първоначални данни джип със софийска регистрация, управляван от 66-годишен мъж от София, е застигнал и блъснал движеща се пред него малка кола с бургаска регистрация, зад волана на която е била жената.

Джип застигна и блъсна кола на "Тракия", 63-годишната ѝ водачка загина, затвориха аутобана
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За изминалото денонощие няма други жертви, а 21 са ранени при 19 пътнотранспортни произшествия в страната, съобщиха от МВР. В София са станали едно тежко и 31 леки пътни инцидента, един човек е ранен.

От началото на месеца тежките ПТП са 135, с 9 загинали и 196 ранени. От началото на годината катастрофите с пострадали са 5931, общият брой на загиналите е 423, а на ранените - 7348.

При сравнение с реалните данни за загиналите 384 през същия период на 2025 г. се отчитат 39 повече загинали участници в движението по пътищата през 2026 година.

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