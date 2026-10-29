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36 студенти по програма "Еразъм" са били пътниците в автобуса, запалил се в катастрофата с двата камиона на пътя Русе-София край село Масларево, съобщава bTV.

Войната по пътищата

От тях 32-ма са чуждестранни граждани от различни националности. Автобусът се е движел по маршрута Букурещ-Солун и е бил управляван от двама български шофьори.

Водачът на автобуса не успява да спре напълно и превозното средство се удря в камионите, след което също се запалва.

Всички пътници са евакуирани и няма тежко пострадали сред тях. Четирима души са преминали през спешен център за преглед и обработка на леки наранявания, получени най-вероятно при аварийното напускане на автобуса.

"Действително разследването е в активна фаза", заяви говорителят на Окръжната прокуратура във Велико Търново Илиян Благоев.

По думите му работата по случая е затруднена от факта, че и трите превозни средства са изгорели до основи.

Сред основните версии, които се проверяват, са движение с несъобразена скорост и мокра пътна настилка. Прокуратурата обаче все още не се ангажира с конкретна причина за катастрофата.

"Не бих се ангажирал с някоя от тях, тъй като следва да се изследват всички хипотези и причини", посочи говорителят на Окръжната прокуратура.

Разследващите трябва да установят и защо единият от камионите е навлязъл в насрещната лента. По информация, разпространена по-рано, единият български камион може да не е преминал технически преглед, но Илиян Благоев заяви, че не може да потвърди това. Обстоятелството ще бъде проверено, а дали евентуално нарушение е допринесло за инцидента, ще стане ясно след назначаването на автотехническа експертиза.

Разпитани са и пътниците в автобуса, макар че заради часа на произшествието повечето от тях са спели по време на инцидента.

След инцидента пътниците са били настанени временно в кризисни центрове в района на Полски Тръмбеш, а впоследствие са продължили пътуването си.

Междувременно стана ясно, че е изяснена самоличността на унгарския шофьор, който загина при тежката катастрофа.

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"Конкретно в този участък е добро техническо и експлоатационно. Ремонт е извършен 2024 година на подмяна на асфалтова настилка, впоследствие съвсем скоро е положена маркировка - без дупки, без неравности, без коловози. Ще изготвим проект и за ограничение на скоростта и полагане на напречна шумна маркировка", заяви инж. Йордан Матеев от Областното пътно управление във Велико Търново, цитиран от БНТ.

Катастрофата стана малко преди 3 часа на пътя Русе-София в района на село Масларево. При инцидента загинаха двамата шофьори на камионите. Изясняват се причините за произшествието.

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